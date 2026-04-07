В 2025 году ВВП на душу населения в пересчете по паритету покупательной способности сильно различается по Европе. Каждый третий житель ЕС живет в стране, где этот показатель выше среднего по Союзу.

Валовой внутренний продукт (ВВП) на душу населения в стандартах покупательной способности (СПС) - широко используемый показатель для сравнения уровня национального дохода, поскольку он учитывает различия в уровне цен.

В 2025 году ВВП на душу населения в СПС сильно различается по Европе. При среднем показателе по ЕС, равном 100, он варьируется от 68 в Болгарии и Греции до 239 в Люксембурге, по данным Eurostat. В Люксембурге этот показатель примерно в 3,5 раза выше, чем в Болгарии и Греции. Латвия - на позорном третьем месте с конца с 71.

Это означает, что после корректировки на ценовые различия средний житель ЕС может позволить себе 100 единиц общей корзины товаров и услуг. В Болгарии и Греции можно позволить себе около 68 таких единиц, тогда как в Люксембурге - около 239 единиц; почти столь же высокий уровень у Ирландии - 237 единиц.

Эти данные показывают, что Люксембург и Ирландия имеют существенно самый высокий ВВП на душу населения - на 139 % и 137 % выше среднего по ЕС соответственно. Напротив, в Болгарии и Греции этот показатель на 32 % ниже среднего по ЕС.

Если не считать эти два выбивающихся из ряда случая, самыми высокими показателями ВВП на душу населения в СПС могут похвастаться Нидерланды - 134 % от среднего по ЕС, далее следуют Дания (127 %) и Австрия (117 %).

Германия (115 %), Бельгия (115 %), Швеция (110 %), Мальта (110 %) и Финляндия (101 %) - другие страны с уровнем выше среднего по ЕС.

Германия лидирует среди «большой четверки» по ВВП на душу населения

Среди экономик «большой четверки» ЕС Германия имеет самый высокий ВВП на душу населения в СПС - 115 % от среднего по ЕС. Это единственная страна, превышающая отметку 100 %. Франция находится близко к среднему уровню - 98 %, за ней следует Италия с 96 %. Испания имеет самый низкий показатель среди них - 92 % от среднего по ЕС.

Восемь стран отстают более чем на 20 % от среднего по ЕС

Помимо Греции и Болгарии, еще шесть стран имеют ВВП на душу населения в СПС как минимум на 20 % ниже среднего по ЕС. Это Латвия (71 %), Словакия (75 %), Венгрия (76 %), Хорватия (78 %), Румыния (79 %) и Эстония (79 %); показатели приведены в процентах от среднего уровня по ЕС.

Близко к этому уровню находятся Польша и Португалия, где показатель составляет по 81 % от среднего по ЕС.