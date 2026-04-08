Агентство международных молодёжных программ (JSPA) приглашает молодых людей, достигших 18-тилетнего возраста, принять участие в инициативе DiscoverEU и получить уникальную возможность — бесплатный проездной для путешествий по Европе.

Подать заявку можно с 8 по 22 апреля (до 13:00 по латвийскому времени), прямо в преддверии Европейской неделей молодёжи. Всего проездные получат более 40 000 молодых людей, в том числе не менее 174 из Латвии.

DiscoverEU — это инициатива программы ЕС Erasmus+, которая даёт молодёжи возможность путешествовать по Европе, знакомиться с её культурным наследием, историей и людьми из разных стран.

В весеннем этапе 2026 года могут участвовать молодые люди, родившиеся с 1 июля 2007 года по 30 июня 2008 года и являющиеся гражданами или постоянными жителями стран ЕС.

Для участия необходимо заполнить анкету на Европейском молодёжном портале, ответить на вопросы викторины и указать данные удостоверения личности. В случае групповой заявки вопросы заполняет руководитель группы.

Проездной позволит путешествовать экологичным транспортом (например, поездом). В отдельных случаях — для жителей островов или отдалённых регионов — возможны и другие виды транспорта, такие как автобус или паром.