В Лондоне нарастает давление на дворец с требованием отменить или хотя бы перенести поездку.

Карл III и королева Камилла в конце апреля отправятся с государственным визитом в США. Для британского монарха это первая поездка в Америку после восшествия на престол — и одна из самых спорных за последние годы.

По сообщению СМИ, решение далось непросто. На фоне войны с Ираном и публичной критики Дональда Трампа в адрес Лондона почти половина британцев высказались против визита. Но Букингемский дворец пошёл другим путём.

Половина британцев против

Букингемский дворец официально объявил: в конце апреля Карл III и королева Камилла совершат государственный визит в США. Цель поездки — «подчеркнуть историческую связь и современные двусторонние отношения между Великобританией и Соединёнными Штатами». Это первый визит такого уровня со стороны британского монарха в Америку после восшествия Карла III на престол в сентябре 2022 года.

Решение далось не без споров. В последние недели в Великобритании нарастало давление на дворец с требованием отменить или хотя бы перенести поездку. Главные аргументы — война с Ираном и резко ухудшившиеся отношения между Вашингтоном и Лондоном.

Дональд Трамп неоднократно критиковал премьер-министра Кира Стармера за «недостаточную поддержку» с начала ближневосточного конфликта. После того как Стармер отказал американцам в использовании британских военных баз, Трамп назвал это «большой ошибкой».

«Мы имеем дело не с Уинстоном Черчиллем», — заявил Трамп, не скрывая разочарования.

Опрос социологического института YouGov показал: почти половина британцев выступает против визита короля в Соединённые Штаты.

Критика звучала и из парламента. Депутат от Лейбористской партии Эмили Торнберри ещё в начале марта призвала перенести поездку. Конфликт между Вашингтоном и Лондоном, по её словам, способен «поставить Карла III и Камиллу в неловкое положение». Ещё жёстче высказался лидер оппозиционных либеральных демократов Эд Дейви.

«Почему мы награждаем Дональда Трампа государственным визитом нашего короля?» — задал он риторический вопрос.

Посол США предупредил, что отмена будет ошибкой

Совсем иначе ситуацию оценивают в Вашингтоне. Посол США в Великобритании Уоррен Стивенс на прошлой неделе предупредил, что отказ от визита стал бы «большой ошибкой». По его мнению, именно сейчас странам важно демонстрировать прочность отношений.

Для Трампа нынешний визит станет продолжением истории, начавшейся ещё в 2019 году. Тогда, во время первого президентского срока, его принимала королева Елизавета II. В сентябре 2025 года Трамп и его супруга Мелания побывали в Великобритании уже во второй раз.

Карл III и Камилла торжественно встретили американскую чету в Виндзорском замке.

Программа включала военные почести, совместную поездку в карете и государственный банкет. Трамп, известный как поклонник британской монархии, получил полный набор церемониальных знаков внимания. Теперь настала очередь Лондона наносить ответный визит — пусть и в непростых обстоятельствах.