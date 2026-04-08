Двухнедельное перемирие и соглашение о возобновлении работы Ормузского пролива пока не принесли облегчения мировому судовому рынку. Эксперты предупреждают, что из-за жестких проверок со стороны Ирана и огромного скопления танкеров ликвидировать "пробку" в кратчайшие сроки не удастся.

Несмотря на официальное объявление о прекращении огня, судоходные компании сохраняют крайнюю осторожность. Главной проблемой остается неопределенность в координации прохода судов с иранскими властями, сообщает CNN. Главный редактор профильного издания Lloyd’s List Ричард Мид отмечает, что у судовладельцев до сих пор нет четких инструкций от Тегерана. По его словам, система тотальных проверок, действовавшая до полуночи, фактически не изменилась: Иран продолжает тщательно изучать историю владения, страхования и фрахта каждого судна. Основная цель этих досмотров - полностью исключить любую связь грузов или компаний с Израилем и США.

Масштаб логистического коллапса подтверждают данные аналитиков. Ана Субашич из компании Kpler сообщила, что на данный момент в районе Ормузского пролива скопилось около 1000 судов, причем 80% из них остаются заблокированными внутри Персидского залива. В обычных условиях для прохождения такого каравана потребовалось бы чуть больше недели, однако нынешний режим "ручного управления" со стороны иранских военных существенно замедляет процесс.

По оценкам экспертов, из-за необходимости получения индивидуальных одобрений через пролив смогут проходить не более 10–15 судов в день. Таким образом, за все 14 дней перемирия выйти из западни успеют лишь 150–210 судов. Это означает, что подавляющее большинство танкеров и сухогрузов останутся в зоне ожидания и после истечения срока действия соглашения, что ставит под вопрос быструю стабилизацию мировых поставок.