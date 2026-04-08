С момента достижения соглашения о перемирии между Ираном и США, в рамках которого Иран согласился временно вновь открыть Ормузский пролив для судоходства, его уже пересекли два судна, свидетельствуют данные сервиса Marine Traffic, пишет ЛЕТА со ссылкой на AFP.

Ормузский пролив прошли принадлежащее Греции сухогрузное судно «NJ Earth» и судно «Daytona Beach», идущее под флагом Либерии, сообщает Marine Traffic.

Как сообщалось, США и Иран во вторник договорились о двухнедельном перемирии примерно за час до истечения ультиматума, выдвинутого Ирану, и Тегеран согласился временно вновь открыть Ормузский пролив для судоходства.

Иран охарактеризовал это перемирие как свою победу и сообщил, что согласился на переговоры с США, которые начнутся в пятницу в Пакистане, о пути к завершению войны.

Трамп заявил, что говорил с лидерами Пакистана, которые "попросили меня отложить отправку разрушительной силы в Иран сегодня ночью".

"Если Исламская Республика Иран согласится на полное, немедленное и безопасное открытие Ормузского пролива, тогда я согласен приостановить бомбардировки и атаки на Иран на двухнедельный период", — заявил Трамп в своей социальной сети "Truth Social".

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи подтвердил безопасное судоходство через Ормузский пролив на две недели.