ENI и Египет объявили об обнаружении крупного месторождения газа в восточной части Средиземного моря, что может поддержать Каир на фоне роста затрат на импорт энергии из-за войны Ирана.

Итальянский энергетический гигант ENI и Египет объявили об обнаружении крупного месторождения природного газа в восточной части Средиземного моря, что дает Каиру и более широкой Европе потенциальный спасательный круг на фоне стремительного роста стоимости импорта энергоресурсов из-за войны с участием Ирана.

По предварительным оценкам, на месторождении Темсах у средиземноморского побережья Египта содержится около 2 трлн кубических футов газа, говорится во вторничном заявлении ENI.

Открытие также включает 130 млн баррелей газового конденсата, сообщило министерство нефти Египта. Там подчеркнули, что это часть более широкой стратегии по наращиванию собственной добычи и сокращению импортных расходов страны.

Скважина Denise W сейчас готовится к тестированию. После завершения испытаний планируется бурение дополнительных скважин и строительство морской добывающей платформы, прежде чем месторождение будет введено в промышленную эксплуатацию.

Denise W 1 - разведочная скважина в пределах концессии Темсах, расположенная в 70 километрах от берега, на глубине 95 метров и менее чем в 10 километрах от существующей инфраструктуры.

Оператором проекта выступает ENI, владеющая 50% участия, остальная половина принадлежит BP. Разработка ведется через их совместное предприятие Petrobel.

Последствия войны с участием Ирана для энергетических расходов Египта

Момент открытия трудно назвать более своевременным. Поставки природного газа в Египет из Катара и Израиля серьезно нарушены с момента эскалации войны с участием Ирана, что вынудило Каир ввести целый ряд мер по экономии энергии, среди них комендантский час для предприятий, повышение цен на топливо и замедление темпов государственных расходов.

Премьер-министр Мустафа Мадбули заявил в прошлом месяце, что конфликт почти утроил счет Египта за импорт природного газа - с 560 млн долларов (515 млн евро) до 1,65 млрд долларов (1,52 млрд евро) в месяц.

Открытие напоминает о последнем крупном офшорном прорыве Египта.

В 2015 году месторождение Зохр - крупнейшее в Средиземном море, с оценочными запасами в 30 трлн кубических футов - вселяло надежды, что Египет сможет полностью обеспечивать себя энергоресурсами и стать крупным экспортером.

С тех пор эти амбиции были скорректированы. Египет сделал ставку на роль регионального центра по переработке и транзиту, используя свои терминалы по сжижению газа для отправки сырья из соседних стран, в том числе с Кипра.

В прошлом месяце было объявлено еще об одном открытии, на этот раз на суше: Египет и компания Apache Corporation сообщили о месторождении в Западной пустыне, от которого ожидают добычу 26 млн кубических футов газа в сутки.

Станет ли находка на Темсахе достаточно крупной, чтобы заметно ослабить энергетический дефицит Египта, будет зависеть от того, как быстро ее удастся ввести в разработку и насколько затянется война.