Венгрия и Россия заключили тайное соглашение о расширении экономических, энергетических и культурных связей. Документ стал новым оружием для оппозиции в предвыборной борьбе, сообщает Politico.

Венгерское правительство подписало с Россией соглашение о расширении двусторонних экономических, торговых, энергетических и культурных связей, сообщило в среду, 8 апреля, издание Politico со ссылкой на имеющиеся в его распоряжении копии документов правительства РФ. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто и министр здравоохранения России Михаил Мурашко подписали 12-пунктный план сотрудничества по итогам переговоров в Москве в декабре прошлого года. Текст соглашения ранее не предавался огласке.

Документ охватывает ядерное топливо, образование, спорт и другие сферы. Встреча в Москве 9 декабря 2025 года стала 16-м заседанием российско-венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, созданной в 2005 году. Комиссия заседает примерно раз в год - с перерывом между 14-м заседанием в ноябре 2021 года и 15-м в сентябре 2024 года.

Нефть, газ, ядерная энергия

На вопрос о содержании документов Сийярто ответил, что "двустороннее сотрудничество Венгрии определяется национальными интересами, а не давлением либеральных СМИ". Министерство иностранных дел России не ответило на запрос Politico.

Среди достигнутых договоренностей - обязательство "переломить негативную тенденцию в двусторонней торговле", сложившуюся в результате санкций ЕС против России, введенных в ответ на ее вторжение в Украину. Соглашение открывает возможности для российских компаний реализовывать в Венгрии проекты в области электроэнергетики и водорода, а также расширять сотрудничество в сфере нефти, газа и ядерного топлива.

Венгрия согласилась изучить возможность укрепления преподавания русского языка путем привлечения учителей из России, а также расширения программ академического обмена. Стороны поддержали обмен в сфере спорта и циркового искусства и договорились о плане сотрудничества на 2026-2027 годы. В одном из документов подчеркивается, что сближение с Россией не должно "противоречить обязательствам Венгрии как члена Евросоюза".

Орбан накануне выборов

Агентство Bloomberg 7 апреля сообщило, что в октябре 2025 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил президенту РФ Владимиру Путину помочь "любым возможным способом" и назвал Венгрию "мышью" при российском "льве". Орбан представляет свои связи с Москвой как предвыборный козырь, обвиняя соперника от оппозиции Петера Мадьяра в планах втянуть Венгрию в войну против Украины и лишить ее доступа к российскому топливу. Мадьяр, в свою очередь, назвал договоренности с Москвой "откровенной изменой".

Орбан, как отмечает Politico, переживает самое трудное испытание за 16 лет своего правления - 12 апреля в Венгрии пройдут парламентские выборы, на которых его партия "Фидес", согласно опросам, может проиграть оппозиционной партии "Тиса". Выборная кампания сопровождается стратегическими утечками информации, обвинениями в кибершпионаже и заявлениями дипломатов о вмешательстве извне.