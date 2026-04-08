Президент США Дональд Трамп применил в отношении Ирана характерную для него тактику запугивания, однако пока она сработала лишь в краткосрочной перспективе, заявила в интервью Латвийскому радио политолог, профессор Латвийского университета Жанета Озолиня, комментируя достигнутое США и Ираном двухнедельное перемирие, пишет ЛЕТА.

Она допустила, что в ближайшие две недели Иран или Израиль могут нарушить перемирие, однако США, скорее всего, будут его соблюдать. Даже если по истечении двух недель будет достигнуто какое-то окончательное соглашение о дальнейшем развитии процесса, никто все равно не сможет быть уверен, что это будет происходить спокойно и приемлемо для международного сообщества, считает эксперт.

Отвечая на вопрос о том, что Трамп мог иметь в виду, ранее публично угрожая гибелью целой цивилизации, она сказала, что это, вероятно, не следует понимать буквально. Однако США могли бы осуществить бомбардировки, которые вызвали бы очень серьезный кризис для экономики Ирана и всего региона в целом, пояснила политолог.

Озолиня считает, что в текущей ситуации победителя нет. Возможно, можно с облегчением вздохнуть, что на некоторое время, по крайней мере на первый взгляд, отсутствует военная угроза, однако двухнедельное облегчение судоходства в Ормузском проливе еще не означает, что цены на топливо снизятся и поставки больше не будут задерживаться, отметила профессор ЛУ, добавив, что регион в целом утратил стабильность, и это будет иметь далеко идущие, непредсказуемые последствия.

Политолог напомнила, что изначально целью США было нейтрализовать ядерную программу Ирана, однако сейчас об этом почти не говорится, а внимание сместилось на судоходство в Ормузском проливе. После решения этого вопроса встанет вопрос о будущем иранского общества и государственного управления, где ожидается множество внутренних и региональных конфликтов, к урегулированию которых придется подключиться и США, прогнозирует Озолиня.

Как сообщалось, США и Иран во вторник договорились о двухнедельном перемирии примерно за час до истечения ультиматума, выдвинутого Ирану, и Тегеран согласился временно вновь открыть для судоходства Ормузский пролив.

Иран охарактеризовал это перемирие как свою победу и сообщил, что согласился на переговоры с США, которые начнутся в пятницу в Пакистане, о пути к завершению войны.

Трамп заявил, что говорил с лидерами Пакистана, которые "попросили меня отложить отправку разрушительной силы в Иран сегодня ночью".

"Если Исламская Республика Иран согласится на полное, немедленное и безопасное открытие Ормузского пролива, тогда я согласен приостановить бомбардировки и атаки на Иран на двухнедельный период", — заявил Трамп в своей социальной сети "Truth Social".

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи подтвердил безопасное судоходство через Ормузский пролив на две недели.

"Если атаки на Иран будут остановлены, наши мощные вооруженные силы прекратят свои оборонительные операции", — сказал Арагчи.

Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф, сыгравший важную посредническую роль, заявил, что перемирие должно начаться немедленно.

Он отметил, что США "со своими союзниками" согласились на перемирие повсюду, включая Ливан. Это означает, что Израиль согласился прекратить вторжение в Ливан.

После объявления о перемирии мировые цены на нефть снизились более чем на 17%, тогда как цены на акции выросли на утренних торгах в среду на азиатских биржах.

Трамп заявил, что США продвинулись "очень далеко в достижении определенного соглашения о долгосрочном мире с Ираном и мире на Ближнем Востоке". "Мы получили от Ирана предложение из 10 пунктов и считаем, что это работоспособная основа для ведения переговоров", — заявил Трамп.

Иран опубликовал эти 10 пунктов, которые, однако, содержат максималистские требования, включая отмену санкций США, гарантии "владения" Ираном Ормузским проливом и вывод вооруженных сил США из региона.

В проекте плана содержится призыв к постоянному прекращению боевых действий, сохранению дальнейшего контроля Ирана над Ормузским проливом, а также закреплены права Ирана на обогащение урана, сообщает иранское информационное агентство Tasnim.

Tasnim указало, что Тегеран также требует отмены жестких международных санкций и мер Совета Безопасности ООН.

В плане содержится требование отменить резолюции совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), выплатить военные репарации и вывести американские войска из региона. Также предусмотрено прекращение боевых действий на всех фронтах, включая Ливан.

Информационное агентство Fars сообщило аналогичную информацию, добавив, что Иран обязуется не разрабатывать ядерное оружие. В дальнейших переговорах обогащение урана будет ограничено, а Тегеран будет сотрудничать с другими странами региона для достижения мирных соглашений.

Трамп в воскресенье потребовал, чтобы Иран до вторника 20.00 по времени Вашингтона (в среду 3.00 по латвийскому времени) согласился на повторное открытие Ормузского пролива. Он пригрозил в течение нескольких часов разрушить все мосты и электростанции Ирана, если Тегеран не выполнит требования ультиматума.

Во вторник Трамп усилил эти угрозы, предупредив, что в Иране "погибнет целая цивилизация", если Тегеран отвергнет ультиматум США.

Папа Римский Лев XIV заявил, что "эти угрозы всему иранскому народу" являются "по-настоящему неприемлемыми".