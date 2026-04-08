США добились «тотальной и полной победы» после достижения соглашения с Ираном о двухнедельном перемирии, заявил в среду президент США Дональд Трамп в интервью агентству AFP, пишет LETA со ссылкой на AFP.

В телефонном разговоре Трамп выразил мнение, что Китай убедил Иран начать переговоры, и отметил, что вопрос об обогащенном уране Тегерана будет «урегулирован безупречно».

"Тотальная и полная победа. 100 процентов. В этом нет никаких сомнений", — заявил Трамп агентству AFP, отвечая на вопрос, считает ли он перемирие победой.

Учитывая неопределенность относительно соглашения по разблокированию Ормузского пролива, Трамп подчеркнул, что существует прочная основа для достижения долгосрочного соглашения.

"У нас есть сделка из 15 пунктов, по большей части из которых достигнуто согласие. Посмотрим, что будет. Посмотрим, будет ли это достигнуто", — сказал Трамп.

В своем предыдущем заявлении в социальной сети "Truth Social" президент США указывал, что Иран представил десятипунктное предложение, которое является «выполнимым».

Трамп не уточнил, вернется ли он к своим первоначальным угрозам уничтожить гражданские электростанции и мосты Ирана, если соглашение не будет достигнуто.

"Посмотрим", — сказал Трамп агентству AFP.

Еще одним важным вопросом является судьба запасов обогащенного урана Ирана после войны, целью которой, по словам президента США, в том числе было обеспечить, чтобы Иран никогда не смог получить ядерное оружие.

Однако Трамп настаивал, что любые ядерные материалы будут охвачены мирным соглашением.

"Это будет урегулировано безупречно, иначе я бы не заключил соглашение", — сказал Трамп, не предоставив конкретных деталей о том, что произойдет с ураном.

Трамп отметил, что, по его мнению, Китай сыграл определенную роль в том, чтобы убедить Иран сесть за стол переговоров.

"Слышал, что да", — сказал Трамп, отвечая на вопрос, была ли вовлечена Пекин в то, чтобы добиться начала переговоров Тегерана о перемирии.