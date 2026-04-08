Украинские военные действуют на западе Ливии в рамках секретного соглашения, одобренного Западом, и в прошлом месяце использовали территорию североафриканской страны для атаки на российский танкер в Средиземном море, во вторник сообщили два ливийских чиновника, пишет LETA со ссылкой на AP.

Танкер под российским флагом «Arctic Metagaz», перевозивший 61 000 тонн сжиженного природного газа, в начале марта получил серьезные повреждения, предположительно в результате удара морского дрона вблизи вод Мальты.

Украинские военные, большинство из которых являются специалистами по дронам, в основном действуют на авиабазе в прибрежном городе Мисрата, а также на других военных объектах в столице Триполи и прибрежном городе Завия, сообщили агентству Associated Press источники, пожелавшие сохранить анонимность.

Один из чиновников заявил, что удар по танкеру 3 марта был нанесен украинскими военными, находившимися на военном объекте в Триполи.

По словам источников, в последние месяцы украинские военные размещены на западе Ливии, что является частью «секретного соглашения» между Киевом и правительством премьер-министра Абдулхамида Дбейбы, базирующимся в Триполи.

Присутствие украинских сил на западе Ливии является частью усилий НАТО по обеспечению того, чтобы эта территория «не была доступна России», заявил аналитик британского Королевского объединенного института оборонных исследований по вопросам Ливии Джалель Харшауи.

«Вполне вероятно, что с ведома и одобрения стран НАТО — главным образом США, но также Великобритании и Турции — несколько небольших групп украинских военных сейчас находятся в районе Триполи», — отметил аналитик.

С 2011 года, когда в ходе поддержанного НАТО восстания был свергнут диктатор Муаммар Каддафи, в Ливии сохраняется хаос. На контроль над страной претендуют два конкурирующих правительства и несколько вооруженных группировок.