Военно-воздушные силы Объединенных Арабских Эмиратов провели серию массированных авиаударов по ключевым объектам нефтехимической промышленности Ирана. По сообщениям иранских СМИ, целями атаки стали нефтеперерабатывающие заводы на островах Сирри и Лаван в Персидском заливе.

В операции были задействованы не только ударные беспилотники Wing Loong 2, но и многоцелевые истребители Mirage 2000-9 EAD. Сообщается, что самолеты ОАЭ были замечены в воздушном пространстве над южными регионами Ирана, а сама операция на данный момент остается в активной фазе.

Иранская сторона официально подтвердила факт нападения. Взрыв на НПЗ в Лаване произошел около 10:00 утра по местному времени в результате "вражеской атаки". На объекте вспыхнул крупный пожар, сообщает агентство Мехр со ссылкой на Национальную иранскую компанию по переработке и распределению нефти.

Тегеран незамедлительно начал ответные действия. Иранское государственное радио и телевидение заявило о нанесении ракетных ударов и запуске беспилотников по территории ОАЭ, Кувейта и Бахрейна. Согласно официальному заявлению иранской стороны, эти меры стали ответом на "явное нарушение режима прекращения огня" и атаки на острова Сирри и Лаван, а также в связи с действиями Армии обороны Израиля в Ливане.