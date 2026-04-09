К 2030 году государство может сэкономить почти семь миллиардов кубометров природного газа.

Правительство Германии приняло программу действий по смягчению последствий изменения климата (нем. Klimaschutzprogramm 2026), представленную федеральным министром окружающей среды Карстеном Шнайдером. Программа включает 67 мер, которые призваны дополнительно сократить выбросы CO2 к 2030 году более чем на 25 млн тонн. «Эта программа даст новый импульс для защиты климата, что снизит нашу зависимость от дорогостоящего и ненадежного импорта нефти и газа», — сказал Шнайдер.

В общей сложности к 2030 году Германия может сэкономить почти семь миллиардов кубометров природного газа и около четырех миллиардов литров бензина. В предстоящих тендерах запланировано примерно на 2000 больше ветряных турбин, чем было предусмотрено. Также запускается новая программа субсидирования покупки электромобилей, рассчитанная примерно на 800 000 единиц, и предусмотрена дополнительная поддержка промышленных предприятий, переходящих на современные климатические технологии.

Кроме того, 23 меры направлены на восстановление лесов, торфяников и почв для более эффективной борьбы с последствиями изменения климата. На реализацию всех новых инициатив в течение следующих четырех лет дополнительно будет выделено восемь миллиардов евро.

В первом полугодии 2024 года доля «зеленой» электроэнергии в ФРГ уже достигла 58-61,5%, что стало максимумом за историю наблюдений. Основу составляют наземная и морская ветроэнергетика (более 38% в первом квартале 2024 г.), за которой следует солнечная энергетика (фотовольтаика) и биомасса. На востоке Германии и в Гамбурге доля ВИЭ уже покрывает около 75% потребностей.