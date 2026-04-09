Джордж Клуни снова вступил в перепалку с Трампом

Дата публикации: 09.04.2026
Голливудский актер Джордж Клуни выступил с резкой критикой в адрес президента США Дональда Трампа после его заявлений о возможном применении военной силы против иранской инфраструктуры. В ответ Белый дом выступил с личными выпадами в адрес актера, не комментируя суть его высказываний.

Клуни высказался на мероприятии Dialogues on Talent в городе Кунео (Италия). Он подчеркнул, что речь идет не о политических взглядах, а о базовых моральных принципах, сообщило итальянское агентство ANSA.

Обращаясь к аудитории, актер отметил: "Некоторые утверждают, что Дональд Трамп – нормальный. Но если человек говорит, что хочет привести к концу цивилизации, это потенциальное военное преступление <...> Можно придерживаться консервативных взглядов, но должна существовать граница допустимого, которую нельзя переходить".

Критика прозвучала после публикации Трампа, появившейся за несколько часов до объявления двухнедельного перемирия между США, Ираном и Израилем. Напомним, в этом сообщении американский президент предостерег: "Целая цивилизация может погибнуть этой ночью, она не вернется никогда. Я не хочу, чтобы это произошло, но, вероятно, это случится".

В администрации США отреагировали на высказывания актера. Директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг выступил с заявлением, в котором раскритиковал Клуни. В тексте говорилось: "Единственный, кто совершает военные преступления, – это Джордж Клуни, учитывая его ужасные фильмы и слабую актерскую игру".

#Иран #Дональд Трамп #Голливуд #Джордж Клуни #белый дом #критика #политика
