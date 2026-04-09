«Если у режимов этих стран есть хоть немного здравого смысла, они учтут! - Кремль пригрозил странам Балтии

Дата публикации: 09.04.2026
Latvijas Avīze
Изображение к статье: «Если у режимов этих стран есть хоть немного здравого смысла, они учтут! - Кремль пригрозил странам Балтии
ФОТО: pixabay

Москва заявила, что предупредила страны Балтии о якобы «предоставлении воздушного пространства» Украине для нанесения ударов по России.

Представительница МИД России Мария Захарова заявила, что Россия сделала «соответствующее предупреждение» Эстонии, Латвии и Литве в связи с тем, что они якобы позволили Украине наносить удары по российским портам в Балтийском море.

«Этим странам сделано соответствующее предупреждение. Если у режимов этих стран есть хоть немного разума, они это учтут. Если нет, им придётся столкнуться с ответом», — заявила Захарова, слова которой цитирует российское издание Интерфакс.

С аналогичными заявлениями 31 марта выступил и пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, который сообщил, что Кремль изучает доказательства причастности стран Балтии. Он добавил, что если эти страны НАТО действительно помогают Украине атаковать Россию, то Россия ответит симметрично.

«Конечно, мы считаем, что если [страны Балтии] предоставили Украине право транзита через своё воздушное пространство для совершения враждебной террористической акции против Российской Федерации, это заставит нас сделать соответствующие выводы и принять надлежащие меры», — сказал Песков.

После первых инцидентов в крупнейших российских СМИ и социальных сетях начали распространяться слухи о том, что страны НАТО якобы позволили украинским беспилотникам использовать своё воздушное пространство.

Латвия уже указала, что Россия разворачивает по этому вопросу дезинформационную кампанию, и направила Москве протест. Эстония, в свою очередь, прямо отвергла российские обвинения в том, что она якобы дала Украине разрешение использовать своё воздушное пространство.

К угрозам также присоединились депутаты Госдумы России. Они обвинили страны Балтии в “агрессии” против России из-за их “соучастия” в операциях украинских дронов.

По словам аналитиков ISW, таким образом Кремль может создавать условия для использования этих обвинений как основания для военных действий в воздушном пространстве над одной или несколькими странами Балтии.

В Европейском Союзе отреагировали на угрозы России в отношении стран Балтии из-за якобы помощи Украине. В Брюсселе подчеркнули, что нападение на любое государство-член будет означать атаку на весь ЕС.

#НАТО #Украина #дезинформация #Россия #политика
