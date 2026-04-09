Российский военный корабль в среду сопровождал суда «теневого флота» через Ла-Манш, сообщает LETA со ссылкой на Meduza и газету "The Daily Telegraph", отмечая, что российские власти открыто игнорируют угрозы премьер-министра Великобритании Кира Стармера задерживать нефтяные танкеры «теневого флота» в британских водах.

По данным "The Daily Telegraph", танкеры "Universal" и "Enigma" через пролив сопровождала фрегат Черноморского флота России "Адмирал Григорович". За ними следовал корабль британского флота "Tideforce".

Суда «теневого флота» в сопровождении российской фрегаты направлялись через Ла-Манш на запад.

В среду ещё два танкера «теневого флота» прошли через пролив в противоположном направлении, сообщает издание.

Газета отмечает, что с конца марта, когда Стармер заявил о намерении задерживать такие суда в британских водах, ни один танкер «теневого флота» остановлен не был. В то же время Франция задержала несколько таких судов в своих водах.

25 марта премьер-министр Великобритании объявил, что дал военно-морским силам разрешение останавливать и проверять российские нефтяные танкеры в британских водах. После задержания судна против его владельцев, операторов и экипажа может быть возбуждено уголовное дело за нарушение санкционного законодательства Великобритании.

«Теневой флот» Россия начала использовать после того, как страны G7 ввели ценовой потолок на российскую нефть, чтобы ограничить доходы, финансирующие вторжение России в Украину. Ограничения реализуются через запрет страховым и судоходным компаниям обслуживать грузы нефти, цена которых превышает установленный лимит.

Флот состоит из устаревших танкеров, владельцы и страховщики которых находятся в странах, не соблюдающих ценовые ограничения. Возраст судов и отсутствие западного страхования вызывают опасения по поводу безопасности, в частности риска разливов нефти и того, кто будет покрывать расходы на их ликвидацию.

В марте мировые цены на нефть резко выросли после начала войны США и Израиля против Ирана и закрытия Ормузского пролива, через который проходит около пятой части мировых поставок нефти. Рост цен существенно увеличил доходы российского бюджета от экспорта нефти.