Глава словацкого правительства Роберт Фицо публично подтвердил свои планы принять участие в праздничных мероприятиях в столице РФ. Как сообщили в пресс-службе правительства Словацкой Республики, политик принял приглашение российской стороны посетить празднование 81-й годовщины Победы.

Фицо подчеркнул, что считает этот визит важным жестом уважения к исторической памяти и роли Красной армии в освобождении Европы от фашизма. Ранее словацкий премьер неоднократно заявлял о своем желании присутствовать на параде в Москве, аргументируя это тем, что историческая правда не должна становиться заложником текущей геополитической ситуации.

Стоит отметить, что позиция Роберта Фицо выделяется на фоне общей политики лидеров стран Европейского союза, большинство из которых воздерживаются от официальных визитов в Россию с 2022 года. Тем не менее, премьер Словакии продолжает настаивать на необходимости поддержания диалога и сохранения исторического контекста Второй мировой войны вне зависимости от современных конфликтов.

Ожидается, что визит состоится непосредственно в дни празднования 9 мая. На текущий момент Словакия остается одной из немногих стран-членов ЕС и НАТО, чей лидер открыто заявляет о готовности присутствовать на Красной площади в столь символическую дату.