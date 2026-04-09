Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Лидер страны НАТО приедет на парад Победы в Россию

Дата публикации: 09.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Лидер страны НАТО приедет на парад Победы в Россию

Глава словацкого правительства Роберт Фицо публично подтвердил свои планы принять участие в праздничных мероприятиях в столице РФ. Как сообщили в пресс-службе правительства Словацкой Республики, политик принял приглашение российской стороны посетить празднование 81-й годовщины Победы.

Фицо подчеркнул, что считает этот визит важным жестом уважения к исторической памяти и роли Красной армии в освобождении Европы от фашизма. Ранее словацкий премьер неоднократно заявлял о своем желании присутствовать на параде в Москве, аргументируя это тем, что историческая правда не должна становиться заложником текущей геополитической ситуации.

Стоит отметить, что позиция Роберта Фицо выделяется на фоне общей политики лидеров стран Европейского союза, большинство из которых воздерживаются от официальных визитов в Россию с 2022 года. Тем не менее, премьер Словакии продолжает настаивать на необходимости поддержания диалога и сохранения исторического контекста Второй мировой войны вне зависимости от современных конфликтов.

Ожидается, что визит состоится непосредственно в дни празднования 9 мая. На текущий момент Словакия остается одной из немногих стран-членов ЕС и НАТО, чей лидер открыто заявляет о готовности присутствовать на Красной площади в столь символическую дату.

Читайте нас также:
#НАТО #история #парад победы #Словакия #Роберт Фицо #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
2
1
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео