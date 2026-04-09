Мерц теряет надежду: AfD впервые за долгое время вышла на первое место

Дата публикации: 09.04.2026
Рейтинг правящих скоро увезут прочь.

Рейтинг правящих скоро увезут прочь.

Цифры начинают говорить громче слов.

Настроения немецких избирателей меняются быстро. Правящая коалиция CDU/CSU и SPD, получившая мандат доверия совсем недавно, уже столкнулась с падением рейтингов и продолжает терять поддержку избирателей. По сообщению СМИ, свежий опрос INSA для Bild, показал, что AfD вышла на первое место с 26%.

Таким образом, партия канцлера Мерца снова оказалась позади «Альтернативы для Германии». Разрыв минимален — всего 1%, но сам факт символичен: правящая сила уступает оппозиции. Но когда этот процент отделяет правящую партию от оппозиции не в её пользу, цифры начинают говорить громче слов.

Младший партнёр по коалиции — SPD — тоже просел. Социал-демократы набрали 13%, потеряв один пункт за неделю. Это означает, что обе правящие партии синхронно теряют поддержку. В общей сумме CDU/CSU и SPD набирают 38% — меньше, чем «Альтернативы для Германии» и «Зелёные» вместе взятые.

Опрос INSA проводился среди 1199 респондентов. Максимальная погрешность составляет плюс-минус 2,9 процентных пункта. Это значит, что фактический разрыв между «Альтернативой для Германии» и CDU/CSU может быть как больше, так и меньше — или вовсе отсутствовать.

Конечно, стоит помнить: любой опрос отражает настроения только на момент сбора данных. Это не прогноз результатов выборов, а моментальный снимок общественного мнения. Но пока весна 2026 года оборачивается для правительства Германии весьма холодным душем.

#выборы #партии #Германия #политика
