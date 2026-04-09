Мужчин автоматически начнут ставить на воинский учет 0 646

В мире
Дата публикации: 09.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Мужчин автоматически начнут ставить на воинский учет
ФОТО: пресс-фото

Ранее гражданам США и иммигрантам мужского пола в возрасте от 18 до 25 лет необходимо было самостоятельно регистрироваться.

В США начнут автоматически ставить мужчин на воинский учет, - сообщает сайт "Дежурный по Америке".

База призывников будет формироваться автоматически, сообщает Система выборочной службы США (Selective Service System, SSS). Такую регистрацию на воинский учет внедрят с декабря 2026 года.

Ранее гражданам США и иммигрантам мужского пола в возрасте от 18 до 25 лет необходимо было самостоятельно регистрироваться в SSS. В ведомстве считали этот порядок неэффективным и дорогостоящим.

А теперь мужчины будут автоматически записываться в реестр в течение 30 дней после 18-летия. В SSS подчеркнули, что мера была разработана «при взаимодействии с Конгрессом» и на нее выделили $6 млн.

Без постановки на воинский учет иммигранты в США не могут претендовать на получение гражданства, а граждане, например, на трудоустройство в федеральные органы власти. Отказ от регистрации или подстрекательство к нему карается штрафом в $250 000 или пятилетним тюремным сроком.

#США #штрафы #политика
