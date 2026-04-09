Опубликованы новые материалы о работе министра иностранных дел Венгрии в интересах РФ против Украины

Дата публикации: 09.04.2026
ФОТО: пресс-фото

Расследовательское журналистское издание "Vsquare" опубликовало новые материалы о сотрудничестве министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто с его российским коллегой Сергеем Лавровым, пишет LETA со ссылкой на BBC.

Как свидетельствуют записи разговоров, сделанные в период с 2023 по 2025 год, Сийярто передавал Лаврову информацию о планах Европейского союза (ЕС) и обсуждал действия, которые были бы выгодны России и направлены против Украины.

Например, во время саммита ЕС в декабре 2023 года, когда обсуждался вопрос о начале переговоров с Украиной о вступлении в блок, Сийярто позвонил в Москву и рассказал о "стратегии шантажа" Венгрии.

"Vsquare" отмечает, что подлинность записей подтвердили участники нескольких международных проектов расследовательской журналистики.

В июле 2024 года после визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Киев Сийярто информировал Лаврова о ходе переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также обсуждал визит Орбана в Москву и его встречу с российским диктатором Владимиром Путиным, о чём не были уведомлены ни ЕС, ни НАТО.

Один из европейских чиновников охарактеризовал это как грубое нарушение базовых дипломатических норм в отношениях с партнёрами.

Один из эпизодов, свидетельствующих о передаче информации Москве, связан с тем, что Лавров запросил документ с требованиями ЕС к Украине по вопросам национальных меньшинств, на что Сийярто ответил, что "без проблем" его отправит.

Министр иностранных дел Венгрии также сообщал российскому коллеге о координации действий со Словакией с целью блокирования очередного пакета санкций ЕС против Москвы.

В конце марта ряд СМИ уже публиковали аудиозаписи, на которых слышно, как Сийярто обсуждает с Лавровым санкции ЕС. Тогда Сийярто пытался отрицать подлинность записей.

СМИ также опубликовали другую аудиозапись разговора венгерского министра с министром энергетики России Павлом Сорокиным, в которой Сийярто заявил, что работает над отменой санкций против так называемого «теневого флота».

Читайте нас также:
#Украина #дипломатия #журналистика #Россия #политика #Венгрия
