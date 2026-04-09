США требуют, чтобы Тегеран выполнил в полном объеме "достигнутое реальное соглашение" и обеспечил безопасный проход по Ормузскому проливу. Страны Европы призывают распространить перемирие на Ливан

США нанесут по Ирану удары "более масштабные, более успешные и более сильные, чем кто-либо когда-либо видел", если Тегеран не выполнит в полном объеме "достигнутое реальное соглошение" и не обеспечит открытый и безопасный проход по Ормузскому проливу. Об этом в четверг, 9 апреля, написал в соцсети Truth Social президент США Дональд Трамп.

По его словам, "все американские корабли, самолеты и военнослужащие, а также дополнительные боеприпасы, вооружение и все остальное, что является целесообразным и необходимым для нанесения смертоносных ударов и уничтожения врага, - силы которого уже существенно ослаблены, - останутся на своих позициях в Иране и вокруг него", пока Тегеран не реализует договоренности.

Речь идет, в частности, о том, что Иран не завладеет ядерным оружием и гарантирует беспрепятственный проход по проливу, написал Трамп.

Страны Европы призывают распространить перемирие на Ливан

Тем временем Испания, Великобритания, Франция, а также верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас 9 апреля призвали распространить перемирие, достигнутое между США и Ираном, также и на Ливан.

Так, министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес обвинил Израиль в том, что его воздушные удары нарушают нормы международного права и двухнедельное перемирие на Ближнем Востоке. В свою очередь глава МИД Великобритании Иветт Купер назвала бомбардировки Израиля в Ливане "крайне вредными", передало агентство Reuters.

Франция осуждает "массированные" израильские атаки 8 апреля, подчеркнул глава внешнеполитического ведомства Жан-Ноэль Барро. Иран, в свою очередь, должен прекратить поддержку ливанского радикального шиитского движения "Хезболлах", добавил он.

Президент Ирана: Удары по Ливану лишают переговоры всякого смысла

Между тем президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил 9 апреля, что израильские удары по Ливану нарушают соглашение о прекращении огня и лишают переговоры всякого смысла. По словам Пезешкиана, Исламская Республика не оставит ливанский народ.

"Хезболлах" пообещала продолжать бить по Израилю

Поддерживаемая Ираном группировка "Хезболлах" пообещала продолжать бить по Израилю после разрушительных израильских авиаударов в Ливане. В ночь на 9 апреля в ответ на "нарушение перемирия" Израилем был обстрелян кибуц Манара на севере Израиля, говорится в заявлении шиитской группировки. Контрудары по Израилю будут продолжаться до тех пор, пока не прекратится "израильско-американская агрессия", добавила "Хезболлах".

В результате израильских авиаударов погибли свыше 250 человек, пишет агентство Reuters. Еще свыше 890 получили ранения, заявили в Минздраве Ливана. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш резко осудил удары, назвав их "массированными атаками", в результате которых "были убиты и ранены сотни мирных жителей, в том числе дети", а также повреждена гражданская инфраструктура.

США не подтверждали согласие с пунктом по "Хезболлах"

Остановка атак Израиля по позициям "Хезболлах" находилось среди выдвинутых Ираном условий для прекращения огня в регионе. Однако США не подтверждали официально согласие с этим пунктом. Так, Дональд Трамп, анонсируя перемирие, описал предложения Ирана как "работоспособную основу для переговоров", но не указывал, что США согласны со всеми этими пунктами.

Иран же позднее заявил, что не считает целесообразным продолжать действие режима прекращения огня. По словам спикера парламента Ирана Мохаммада Багера Галибафа, менее чем за сутки были нарушены три из десяти пунктов плана Ирана по окончанию войны. Кроме ударов Израиля по "Хезболлах" Тегеран причислил к нарушениям обнаруженный над территорией страны БПЛА, а также заявления противников о дальнейшем противодействии иранской ядерной программе.

Двухнедельное перемирие

США и Иран в ночь на 8 апреля договорились о двухнедельном прекращении огня - соглашение было достигнуто менее чем за час до истечения срока ультиматума американского президента Дональда Трампа, пообещавшего "уничтожить" Исламскую Республику. Трамп заявил в комментарии агентству AFP, что сделка стала "полной и абсолютной победой" США. Тегеран, в свою очередь, расценил перемирие как свою победу. "Враг потерпел неоспоримое, историческое и сокрушительное поражение в своей трусливой, незаконной и преступной войне против иранской нации", - говорилось в заявлении Высшего совета национальной безопасности Ирана.

Белый дом сообщил, что Израиль тоже присоединился к перемирию, но премьер-министр Биньямин Нетаньяху уточнил, что оно не распространяется на Ливан.

Война США и Израиля против Ирана

США и Израиль с 28 февраля наносили по Ирану авиаудары, в результате которых были убиты верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и целый ряд высокопоставленных чиновников и силовиков.

Иран в ответ атаковал соседние государства в регионе Персидского залива с использованием ракет и дронов. По заявлениям Исламской Республики, целью этих атак являлись американские военные базы в регионе. Под иранские удары попадали также нефтехранилища в ряде стран Персидского залива и нефтяные танкеры. Кроме того, от атак Ирана с начала войны пострадали Азербайджан и временно председательствующий в Евросоюзе Кипр.