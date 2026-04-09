Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в среду призвал обеспечить, чтобы после окончания войны с Ираном суда могли безопасно и бесплатно проходить через Ормузский пролив, назвав требуемую Ираном пошлину «совершенно неприемлемой», пишет LETA со ссылкой на DPA.

"Я не думаю, что международное сообщество готово принять то, что Иран устанавливает пункт взимания пошлины для всех судов, проходящих через этот пролив, — заявил Мицотакис в интервью американскому телеканалу CNN. - Мне это кажется совершенно неприемлемым".

Греция располагает одним из крупнейших в мире торговых флотов по грузоподъёмности. Во время начатой 28 февраля войны США и Израиля против Ирана судоходство через Ормузский пролив практически остановилось из-за атак и угроз со стороны Ирана.

Перед запланированными на выходные мирными переговорами США и Ирана Тегеран сообщил о намерении взимать плату с судов за безопасный проход через Ормузский пролив.

Президент США Дональд Трамп высказывал идею, что США и Иран могли бы совместно гарантировать безопасность в Ормузском проливе, однако детали этой идеи остаются неясными.

Мицотакис отметил, что может потребоваться отдельное международное соглашение по Ормузскому проливу, но оно не должно предусматривать пошлины.

"Мы создадим очень опасный прецедент, если это произойдёт со свободой судоходства", — предупредил премьер-министр.

Правительство Германии также призвало обеспечить бесплатный проход через пролив. Представитель МИД Германии отметил, что этот пролив находится не только в водах Ирана и на него распространяется Конвенция ООН по морскому праву. Поэтому необходимо обеспечить свободное, безопасное и бесплатное судоходство, когда движение через Ормузский пролив возобновится, подчеркнул он.