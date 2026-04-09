Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Путин поддержал идею Зеленского: на украинских фронтах объявлено пасхальное перемирие 0 707

В мире
Дата публикации: 09.04.2026
BB.LV
Путин поддержал идею Зеленского: на украинских фронтах объявлено пасхальное перемирие

Президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие, сообщает Кремль.

Напомним, ранее к перемирию на Пасху призывал президент Украины Владимир Зеленский, но без конкретных сроков.

"Решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации в связи с приближающимся православным праздником Пасхи объявляется перемирие с 16.00 11 апреля до исхода дня 12 апреля 2026 года", — говорится в сообщении Кремля, опубликованном в Max.

Путин поручил солдатам, офицерам и генералам Вооруженных Сил на этот период остановить боевые действия на всех направлениях, но быть готовыми "пресечь возможные провокации со стороны противника" и "любые его агрессивные действия".

В Москве исходят из того, что украинская сторона последует примеру, отметили в Кремле.

Неделю назад президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова поддержать прекращение огня на Пасху, если на это пойдет Россия. В то же время он подчеркнул, что настоящая цель Украины – не короткие паузы, а окончательное завершение войны.

"Нормальные люди, уважающие жизнь, говорят о прекращении огня и окончании войны на всю жизнь, а не на несколько дней. Но, безусловно, мы готовы к любым компромиссам. Кроме компромиссов с нашим, как я сказал, достоинством и суверенитетом", - заявил президент.

Зеленский также выразил скепсис по поводу риска того, что Россия использует паузу для перегруппировки. По его словам, несколько дней не могут существенно изменить ситуацию на фронте.

Читайте нас также:
#Украина #пасха #перемирие #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
1
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео