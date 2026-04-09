Напомним, ранее к перемирию на Пасху призывал президент Украины Владимир Зеленский, но без конкретных сроков.

"Решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации в связи с приближающимся православным праздником Пасхи объявляется перемирие с 16.00 11 апреля до исхода дня 12 апреля 2026 года", — говорится в сообщении Кремля, опубликованном в Max.

Путин поручил солдатам, офицерам и генералам Вооруженных Сил на этот период остановить боевые действия на всех направлениях, но быть готовыми "пресечь возможные провокации со стороны противника" и "любые его агрессивные действия".

В Москве исходят из того, что украинская сторона последует примеру, отметили в Кремле.

Неделю назад президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова поддержать прекращение огня на Пасху, если на это пойдет Россия. В то же время он подчеркнул, что настоящая цель Украины – не короткие паузы, а окончательное завершение войны.

"Нормальные люди, уважающие жизнь, говорят о прекращении огня и окончании войны на всю жизнь, а не на несколько дней. Но, безусловно, мы готовы к любым компромиссам. Кроме компромиссов с нашим, как я сказал, достоинством и суверенитетом", - заявил президент.

Зеленский также выразил скепсис по поводу риска того, что Россия использует паузу для перегруппировки. По его словам, несколько дней не могут существенно изменить ситуацию на фронте.