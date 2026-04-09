Северная Корея заявила об испытаниях новых систем вооружений

Дата публикации: 09.04.2026
Северная Корея сообщила, что в ходе недавних ракетных испытаний протестировала несколько новых систем вооружений, включая баллистические ракеты, оснащённые кассетными боеприпасами, сообщает LETA со ссылкой на DPA.

Государственное информационное агентство КНДР KCNA также сообщило, что Пхеньян испытал бомбы из углеродного волокна и электромагнитное оружие, предназначенное для выведения из строя электроснабжения и аналогичной инфраструктуры.

Южнокорейские военные в среду заявили, что зафиксировали несколько запусков ракет Северной Кореей, включая баллистические ракеты малой дальности, которые пролетели примерно от 240 до 700 километров. Резолюции Совета Безопасности ООН запрещают Северной Корее запускать баллистические ракеты.

Кассетные боеприпасы — это оружие, которое рассеивает множество небольших взрывных устройств на большой территории. Такие виды вооружений широко осуждаются из-за их воздействия на гражданское население и большого количества неразорвавшихся боеприпасов. Юридически обязательная международная конвенция, запрещающая их использование, вступила в силу в 2010 году, однако Северная Корея её не подписала.

#оружие #Северная Корея #Южная Корея #политика
