Президент США Дональд Трамп в среду вновь раскритиковал НАТО и высказал угрозы относительно захвата Гренландии после встречи с генеральным секретарём альянса Марком Рютте, пишет LETA со ссылкой на AFP.

Недовольство Трампа другими странами НАТО из-за их отказа присоединиться к его войне против Ирана усилило опасения, что он попытается добиться выхода США из Североатлантического альянса.

Ожидалось, что на встрече с Рютте будет обсуждаться возможный выход США из этого блока безопасности, однако в первых заявлениях после встречи Трамп лишь в очередной раз выразил недовольство.

"НАТО не было рядом, когда они нам были нужны, и их не будет, если они снова нам понадобятся", — заявил Трамп на своей платформе социальных сетей "Truth Social".

"Помните Гренландию — этот большой, плохо управляемый кусок льда!" — добавил он, не вдаваясь в подробности.

До начатой США и Израилем 28 февраля войны против Ирана угрозы Трампа отнять Гренландию у члена НАТО Дании были важным вопросом, который потряс альянс.

Бывший премьер-министр Нидерландов Рютте, которого называют "заклинателем Трампа" за его умение ему угождать, прибыл в западное крыло Белого дома через боковой вход, и их встреча прошла за закрытыми дверями.

"Это была очень откровенная, очень открытая дискуссия", — заявил позже Рютте в интервью американскому телеканалу CNN.

Рютте прямо не ответил на неоднократно задаваемый вопрос, поднимал ли Трамп на встрече тему выхода из НАТО.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт перед встречей заявила журналистам, что возможный выход — это "то, что президент обсуждал, и, думаю, он будет обсуждать это несколько часов с генеральным секретарём Рютте".

Газета "The Wall Street Journal", однако, сообщила, что Трамп рассматривает альтернативный вариант — наказать некоторые страны НАТО, которые в ходе войны не позволили вооружённым силам США использовать базы на своей территории.

Встреча состоялась на следующий день после соглашения США и Ирана о двухнедельном перемирии.

Трамп назвал НАТО "бумажным тигром" из-за отказа альянса возглавить усилия по повторному открытию Ормузского пролива, а также из-за ограничений на использование американскими силами баз на территории стран альянса.

Трамп лично критиковал лидеров ряда стран НАТО, заявив, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер "не является никаким Уинстоном Черчиллем", а британские авианосцы назвал "игрушками".

По данным "The Wall Street Journal", Трамп вряд ли попытается добиться полного выхода США из НАТО, поскольку для этого потребуется одобрение Конгресса США.

Перед визитом в Белый дом Рютте встретился с государственным секретарём США Марко Рубио, чтобы обсудить Иран, войну России против Украины и обязательства НАТО.

Ожидается, что в ходе визита в Вашингтон Рютте также встретится с министром обороны США Питом Хегсетом.