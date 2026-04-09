В Ливане объявлен национальный траур после того, как в среду в результате израильских ударов погибли по меньшей мере 254 человека. ЕС настаивает на том, чтобы на страну распространялось соглашение о прекращении огня между США и Ираном.

Европейский союз решительно осудил новую волну ударов Израиля по Ливану, предупредив, что военная эскалация угрожает разрушить хрупкую сделку о прекращении огня, заключенную между США и Ираном, чтобы положить конец войне.

Пакистан, выступивший посредником в заключении сделки, заявил, что перемирие будет распространяться на Ливан "с немедленным вступлением в силу". Но Израиль опроверг это утверждение и предпринял массированный удар. В результате, по данным ливанских властей, погибли не менее 254 человек.

Эта цифра стала самым высоким числом погибших за один день в многолетней войне между Израилем и "Хезболлах", шиитским ополчением, поддерживаемым Ираном.

"Хезболлах" втянула Ливан в войну, но право Израиля на самозащиту не оправдывает нанесение столь масштабных разрушений", - заявила в четверг утром Верховный представитель Кая Каллас, присоединив свой голос к растущему хору критики.

"В результате израильских ударов прошлой ночью погибли сотни людей, поэтому трудно утверждать, что такие жестокие действия подпадают под самооборону. Действия Израиля ставят перемирие между США и Ираном под серьезную угрозу. Иранское перемирие должно распространяться и на Ливан", - добавила она. "Группировка "Хезболлах" должна разоружиться. ЕС поддерживает усилия Ливана по ее разоружению".

Ливан объявил период национального траура после израильских атак в среду, в ходе которых в течение 10 минут было нанесено более 100 авиаударов. Наступление нанесло мощный удар по южному Ливану и нескольким районам столицы Бейрута, вызвав панику среди гражданского населения и попытки спасти тех, кто оказался под завалами.

Израильская армия заявила, что нанесла удары по военным объектам, используемым боевиками "Хезболлах", и обвинила боевиков в попытке проникнуть на территории за пределами их опорных пунктов.

Премьер-министр Ливана Наваф Салам заявил, что обстрел гражданских районов был произведен "с полным пренебрежением к принципам международного права и международного гуманитарного права". Президент Джозеф Аун заявил о "массовом убийстве".

Вторая Газа

Всплеск насилия сильно обеспокоил европейцев, которые опасаются, что растущая нестабильность и насилие могут свести на нет шаткие усилия ливанского правительства по укреплению национальной армии и ослабить коварное влияние "Хезболлах" на многонациональное государство. Есть также опасения по поводу потенциальной миграционной волны.

После телефонного разговора с Саламом и Ауном президент Франции Эммануэль Макрон осудил израильские бомбардировки "самым решительным образом".

Атаки "представляют собой прямую угрозу устойчивости только что достигнутого перемирия. Ливан должен быть полностью им охвачен", - сказал Макрон.

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни предупредил о "второй Газе" и в ответ вызвал израильского посла. Его бельгийский коллега Максим Прево, который находился в Ливане во время ударов, заявил, что действия Израиля были "непропорциональными".

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефу призвал Израиль "ограничиться необходимой самообороной против "Хезболлах" и не выходить за ее пределы", сообщил его пресс-секретарь.

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что презрение главы правительства Израиля Биньямина Нетаньяху к человеческой жизни и международному праву является неприемлемым.

Санчес, ярый критик правительства Нетаньяху, также призвал ЕС приостановить действие Соглашения об ассоциации с Израилем - предложение, которое Испания и другие страны продвигали в контексте войны Израиля в Газе.

В прошлом году, когда гуманитарная ситуация ухудшилась, Европейская комиссия внесла предложение о частичном приостановлении действия соглашения с Израилем, но непримиримые разногласия между странами-членами помешали получить необходимое квалифицированное большинство голосов для его продвижения.

На фоне нарастающего возмущения Белый дом изо всех сил пытался объяснить условия соглашения о прекращении огня с Ираном, которые яростно оспариваются двумя противоборствующими лагерями, что ставит под сомнение, как долго может продержаться шаткое перемирие.

Тегеран настаивает на том, что Ливан всегда был частью плана из 10 пунктов, а израильские удары, следовательно, являются нарушением его положений. Однако вице-президент США Джей Ди Вэнс, участвовавший в разработке соглашения, заявил, что Вашингтон "никогда не давал такого обещания", а противоречивые версии являются следствием "недопонимания".

По словам Вэнса, Израиль предложил "немного проверить себя в Ливане", чтобы "убедиться, что наши переговоры будут успешными".

Тем временем Кэролайн Левитт, пресс-секретарь Белого дома, заявила, что возможное включение Ливана в соглашение о прекращении огня будет "продолжать обсуждаться", но предупредила, что закрытие Ормузского пролива в ответ на последние израильские атаки "неприемлемо".