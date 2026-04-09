Генеральная прокуратура Литвы начала досудебное расследование в связи с публикацией на YouTube, автор которой, рассуждая о ссыльных, возможно, публично оправдывал агрессию СССР против Литвы.

В Литве начато расследование из-за оправдания преступлений СССР на YouTube ВИЛЬНЮС, 9 апреля (BNS) - Генеральная прокуратура Литвы начала досудебное расследование в связи с публикацией на YouTube, автор которой, рассуждая о ссыльных, возможно, публично оправдывал агрессию СССР против Литвы.

В четверг Генпрокуратура сообщила, что Департамент уголовного преследования начал расследование после рассмотрения жалобы Службы инспектора по журналистской этике.

Организация и руководство расследованием поручены прокурорам Клайпедской участковой прокуратуры.

Инспектор по журналистской этике по собственной инициативе провел проверку видеоролика „Ответ на вопрос о ссыльных“ на YouTube и установил, что в нем распространяется не соответствующая действительности и искажающая исторические факты информация о литовских ссыльных и партизанском сопротивлении.

В сообщении инспектора отмечается, что в видео используются методы дезинформации – выборочная подача фактов, вводящая в заблуждение статистика, обвинение жертв, эмоциональные манипуляции и теории заговора – с целью оправдания сталинских репрессий и формирования нарративов исторического ревизионизма, приравнивающих литовских партизан и ссыльных к солдатам нацистской Германии и коллаборационистам.

Установлено, что автор видео утверждает, будто ссыльные являются не жертвами, а пособниками нацистов, поэтому депортации были не преступлением, а законным наказанием. Партизаны, боровшиеся с советской властью, называются преступниками и коллаборационистами, убивавшими мирных жителей и грабившими деревни.

Автор ролика считает репрессии НКВД восстановлением справедливости и порядка, а также борьбой с преступностью.

В видео также заявляется, что подлинная история скрывается и фальсифицируется государством и историками в угоду США.

Поскольку подобная информация нарушает положения Закона об информировании общества, запрещающие распространение дезинформации, принято решение вынести предупреждение владельцу аккаунта, обратиться в YouTube с требованием удалить контент, а также в Генпрокуратуру в связи с возможным преступлением.

За публичное одобрение, отрицание или грубое умаление международных преступлений, а также преступлений СССР или нацистской Германии грозит наказание в виде общественных работ, штрафа, ограничения свободы, ареста или лишения свободы на срок до двух лет.