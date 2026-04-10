Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Экс-директор ЦРУ: Россия больше не доминирует на поле боя 0 551

Дата публикации: 10.04.2026
BB.LV
Главный американский разведчик знает, о чем говорит.

Главный американский разведчик знает, о чем говорит.

За последние два месяца Силы обороны Украины достигли больших успехов на передовой.

Россия утратила свое преимущество в войне против Украины. Такое мнение высказал бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус в интервью CBS.

"Я думаю, что примечательно то, что Россия больше не имеет преимущества. Россия значительно превосходит Украину по численности. Она превосходит Украину по вооружению. Ее экономика в 10 или 12 раз больше, чем у Украины. И все же украинские войска сейчас останавливают россиян на передовой", – сказал он.

Он отметил, что за последние два месяца Силы обороны Украины достигли больших успехов на передовой, чем Россия. В то же время он отметил, что такой сценарий считался маловероятным из-за преимущества РФ в живой силе и экономическом масштабе. Однако Силам обороны удалось это реализовать благодаря инновациям в своих беспилотных системах.

"Настоящая гениальность заключается в том, как они все это сочетают", – добавил Петреус, имея в виду общую экосистему командования и управления в рядах Сил обороны Украины.

Также Петреус отметил, что в ближайшие несколько лет в Украине могут появиться полностью автономные системы. Люди будут определять для них миссии, а роботы – реализовывать их.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
0
2
0
0
1

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео