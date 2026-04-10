Богослужение в церкви Агриколы в Хельсинки привлекло большое количество посетителей – свыше обычных 250 человек.

Популярность церковных служб заметна и в более широком масштабе. В прошлом году богослужения Евангелическо-лютеранской церкви Финляндии посетили около 3,3 миллиона раз, что примерно на три процента больше, чем в предыдущем году.

Эксперт по богослужениям Церковного управления Арто Валливирта видит за этой ситуацией общественные перемены.

– Хорошо, что люди находят утешение и смысл на церковной скамье. Церковь и должна быть своего рода убежищем, – говорит Валливирта.

Валливирта, однако, напоминает, что растущие цифры нельзя рассматривать только положительно, поскольку значимость церкви всегда возрастает в те времена, когда дела идут плохо – как у отдельного человека, так и в обществе в целом.

Несмотря на рост числа посещений богослужений, количество членов церкви уже давно снижается. Это частично объясняется возрастной структурой населения: ежегодно отпевают больше людей, чем крестят новых членов прихода.

Одновременно с этим национальное многообразие общества также заметно на церковных скамьях.

– Во многих крупных городах стало обычным явлением, что на богослужении присутствуют люди, не понимающие используемого там языка, – рассказывает Валливирта.

Валливирта размышляет, повлияет ли растущая популярность богослужений в будущем также на динамику членства.

Воскресная служба привлекла молодых людей

Служба в церкви Агриколы, – хороший пример того, какого типа богослужения привлекают людей в 2020-х годах. Это смесь привычных церковных традиций и экспериментального подхода с вовлечением публики.

Современную духовную музыку сопровождает группа музыкантов, проповедниками иногда выступают известные общественные мыслители, горят свечи, на боковых алтарях можно оставить просьбы о молитве, и при желании во время службы можно получить помазание маслом.

Священник, проводящая воскресное богослужение, Кати Пирттимаа рассказывает, что заметила, как год от года на богослужения приходит все больше людей и все больше молодежи.

– Молодое поколение более открыто к различной духовности и готово обсуждать это, – говорит Пирттимаа.

26-летняя Криста Раума начала регулярно посещать церковь около года назад. Она нашла свое сообщество на воскресной службе.

– Богослужение – это кульминация недели, – говорит Раума.

Темы молитвенных просьб отражают наше время: в них видны безработица и беспокойство о будущем. В неопределенные времена церковь предлагает многим безопасную гавань, даже если приверженность институту в форме членства может не привлекать.