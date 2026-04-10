Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий уголовную ответственность за отрицание или одобрение "геноцида советского народа" нацистами в годы Великой Отечественной войны, а также за оскорбление памяти его жертв. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в четверг, 9 апреля. В конце марта закон приняла Госдума во втором и третьем чтениях.

Поправки вносятся в статью 354.1 Уголовного кодекса РФ о "реабилитации нацизма". За "отрицание факта геноцида советского народа" или его одобрение, а также оскорбление памяти жертв такого преступления устанавливается штраф в размере до 3 млн рублей, принудительные работы или лишение свободы на срок до трех лет.

Кроме того, дополняется статья 243.4 УК об "осквернение воинских захоронений". За "уничтожение, повреждение либо осквернение" расположенных на территории России или за ее пределами захоронений жертв "геноцида советского народа", а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих их память, предусмотрен штраф от 2 до 5 миллионов рублей, принудительные работы сроком до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Понятие "геноцид советского народа" в РФ закрепил одноименный закон, вступивший в силу с 1 января 2026 года. Согласно ему, геноцидом признаются "действия нацистов и их пособников в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, направленные на полное или частичное уничтожение национальных, этнических и расовых групп, населявших территорию СССР".

В России предусмотрено наказание за сравнение СССР и нацистской Германии

В апреле 2022 года Путин подписал закон, устанавливающий административную ответственность за "публичное отождествление" целей и действий СССР и нацистской Германии, а также отрицание "решающей роли" и "гуманитарной миссии" СССР во Второй мировой войне.

Нарушителям грозит штраф от 1000 до 2000 рублей или арест на 15 суток. Для должностных лиц штраф составляет от 2000 до 4000 рублей, для юрлиц - от 10 000 до 50 000. При повторном нарушении штрафы для граждан повысятся до 5000, для должностных лиц - до 20 000, для юридических лиц - до 100 000 рублей. Помимо этого, должностным лицам будет грозить дисквалификация на срок от шести месяцев до года, юридическим лицам - административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.