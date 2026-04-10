Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Современный антисемит - это одинокий волк, выяснили израильские ученые 1 255

Дата публикации: 10.04.2026
BB.LV
Стихийный мемориал жертвам расстрела евреев в Австралии.

Стихийный мемориал жертвам расстрела евреев в Австралии.

Идеологический спектр преступников крайне широк и охватывает разные полюса.

Исследователи из Тель-Авивского университета проанализировали судебные дела в США, Франции, Канаде и Великобритании, чтобы составить портрет современных исполнителей антисемитских преступлений.

Результаты масштабного исследования, охватившего период с 2020 по 2025 год, опровергают стереотип о существовании единого типа антисемита, но у преступников есть общие черты. Статистика показывает, что большинство обвиняемых – это мужчины, действующие в одиночку. Эти "одинокие волки" совершают нападения независимо друг от друга, часто без предварительного планирования, что создает серьезные трудности для правоохранительных органов. Социальный анализ показывает, что среди правонарушителей высок процент безработных, лиц с низким доходом или психическими расстройствами по сравнению с их долей в общем населении.

Идеологический спектр преступников крайне широк и охватывает разные полюса. С одной стороны, это сторонники "белого превосходства", с другой – радикально настроенные мусульмане, выражающие таким образом протест против ближневосточного конфликта.

Хотя строгие иерархические организации отсутствуют, ключевым фактором становится радикализация в социальных сетях. Соавтор работы доктор Карл Йонкер подчеркивает, что без жесткого контроля над цифровыми платформами борьба неэффективна, особенно на фоне проявлений антисемитизма в мейнстримной политике западных государств.

Профессор Урия Шавит, главный редактор ежегодного отчета об антисемитизме, так прокомментировал ситуацию изданию Ynet Global: "Для борьбы с антисемитизмом нужны не лозунги и клише, а реальные исследования, которые могли бы поддержать полицейские и разведывательные усилия. Новое исследование призвано восполнить этот пробел". Результаты работы, которая готовится к публикации, указывают и на внешнее влияние: во Франции зафиксированы случаи, где за атаками на евреев предположительно стояли российские структуры, стремящиеся дестабилизировать ситуацию в Западной Европе. Анализ судебных решений подтверждает: безнаказанность лишь увеличивает число преступлений и делает их более жестокими.

#терроризм #преступность #социальные сети #антисемитизм #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
1
0
1

Оставить комментарий

(1)

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео