Упал ли рейтинг Владимира Путина: последние данные из России

Дата публикации: 10.04.2026
Государственная служба ВЦИОМ зафиксировала дальнейшее снижение рейтинга одобрения президента РФ. Последний раз ниже 70% показатель был перед самым началом войны против Украины.

Уровень одобрения деятельности президента РФ Владимира Путина среди россиян продолжает снижаться, сообщил в пятницу, 10 апреля, Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), принадлежащий государству. По его данным, в период с 30 марта по 5 апреля показатель одобрения Путина составил 67,8%, потеряв 2,3 процентного пункта за неделю.

Рейтинг российского президента, по данным ВЦИОМ, оказался самым низким с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году. Ниже он был по итогам последнего перед войной опроса, а после 24 февраля вплоть до настоящего момента не опускался ниже 70%.

На вопрос, "доверяете ли вы Путину", положительно ответили 73,8% респондентов, что на 0,8 процентного пункта ниже, чем неделей ранее.

Еще в начале февраля рейтинг одобрения составлял 75,1%, а рейтинг доверия - 78,7%. В марте показатели впервые снизились до уровней, ниже которых были лишь 20 февраля 2022 года - за четыре дня до войны. Тогда уровень одобрения составлял 64,3%, а уровень доверия - 67,2%,приводит данные "Немецкая волна".

