В Литве надеются, США вспомнят, что она предлагала помощь в войне против Ирана 0 135

Дата публикации: 10.04.2026
BNS
ФОТО: pixabay
ФОТО: pixabay

Главный советник президента Литвы по национальной безопасности Дейвидас Матулёнис выразил надежду, что при рассмотрении вопроса о размещении войск в Европе Вашингтон услышал о готовности Литвы оказать стране помощь на Ближнем Востоке после атаки США на Иран.

Так он реагировал на сообщение в The Wall Street Journal, в котором говорилось, что администрация Трампа рассматривает план вывода американских войск из стран НАТО, которые считаются не оказавшими помощь США на Ближнем Востоке, и их передислокации в более лояльные к США страны, включая Польшу, Румынию, Литву и Грецию.

«Я думаю, что да, именно так. В этом и заключается суть. Тот факт, что когда американцам нужна помощь, поддержка, если мы реагируем положительно и рассматриваем это, — это и есть главный посыл, которого ждут американцы», — заявил Матулёнис в интервью радиостанции Ziniu radijas в четверг.

«Мы не можем сказать: "Вы направляете к нам войска, а мы, когда у вас возникают проблемы, отвечаем: "Нет". Здесь действует принцип двустороннее движение», — добавил он.

Агентство новостей BNS сообщало, что с начала войны США с Ираном литовские официальные лица публично заявляли, что решение американцев нанести удар по этой ближневосточной стране было понятным, и что они рассмотрят запросы о помощи, если таковые будут.

Матулёнис заявил, что Литва дала понять США, что «мы рассматриваем этот вопрос с солидарностью и действительно готовы, в меру своих возможностей, если Америка нуждается в такой помощи, рассмотреть возможность ее оказания».

Однако советник настаивал на том, что не получал от американцев никакой конкретной информации относительно рассмотрения вопроса о размещении дополнительных войск в Литве.

«Если бы американцы действительно проявили инициативу и увеличили численность американских войск в Литве, это стало бы одним из важнейших достижений за последнее время», — заявил он.

В Литве на основе ротации дислоцированы более тысячи американских военнослужащих.

Издание Wall Street Journal подготовило эту публикацию на основе информации источников, Белый дом пока не комментировал её.

Статья появилась в то время, когда генеральный секретарь НАТО Марк Рютте находился в Вашингтоне, где встретился с Трампом.

#НАТО #Иран #США #Литва #дипломатия #политика
