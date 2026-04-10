Сотрудники Белого дома получили предупреждение о недопустимости размещения ставок с использованием внутренней информации, пишет WSJ. В марте посту Трампа об Иране предшествовали подозрительные сделки.

Белый дом предупредил своих сотрудников о недопустимости использования служебного положения для совершения сделок на рынках фьючерсов. Об этом в четверг, 9 апреля, написала газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. Подлинность предупреждения подтвердили также в Белом доме, уточнил WSJ.

Журналисты утверждают, что электронное письмо с этим распоряжением было разослано 24 марта - на следующий день после того, как президент США Дональд Трамп объявил в соцсети Truth Social, что прикажет военным отложить любые удары по иранским электростанциям и объектам энергетической инфраструктуры.

Подозрительные сделки после поста Трампа об Иране

Ранее газета The Financial Times сообщала, что за 15 минут до того, как Трамп опубликовал этот пост, на Нью-Йоркской бирже были совершены подозрительные сделки с нефтяными фьючерсами на сотни миллионов долларов. Между 6:49 и 6:50 по местному времени было проведено более 6200 операций с фьючерсами на нефть Brent и WTI на общую сумму около 850 млн долларов. Пост Трампа появился в 7:04.

Белый дом тогда отверг подозрения в утечке инсайдерской информации. Заместитель пресс-секретаря Куш Десаи заявил, что администрация не потерпит незаконного использования служебного положения.