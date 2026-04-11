В Одессе в результате новых российских ударов погибли не менее двух человек. В Сумах число пострадавших в результате удара РФ по жилому сектору увеличилось до 17 человек.

Российские войска нанесли новые удары по Украине, в результате которых погибли не менее трех и пострадали 20 человек, пишет DW. Вечером 10 апреля РФ нанесла массированный удар по жилому сектору в Сумах, в результате которого были ранены 17 человек, в том числе 14-летний подросток, сообщила полиция Сумской области Украины утром в субботу, 11 апреля. По ее данным, повреждено также 12 многоквартирных и один частный жилой дом, детский сад, 10 легковых автомобилей.

По данным госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), первый удар пришелся по многоэтажке, в результате чего была разрушена крыша, возник пожар. После ликвидации возгорания спасатели начали демонтаж аварийных конструкций. К медикам обратились 5 человек с острой реакцией на стресс.

Удары по Одессе и Полтавской области

В Одессе в результате новых ударов России в ночь на 11 апреля погибли не менее двух человек, еще двое ранены, сообщил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак. По его словам, существенные повреждения получила гражданская инфраструктура: десятки частных и многоквартирных домов, общежитие, а также здание детского сада. В домах выбиты окна, повреждены крыши и фасады. Кроме того, повреждены заведения общественного питания.

В Полтавской области в результате российского удара по Лубенскому району погиб один и ранен еще один человек, повреждены магазин и кофейня, сообщил глава Полтавской областной военной администрации Виталий Дякивнич.