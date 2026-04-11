Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Новые удары России по Украине: есть погибшие и раненые

В мире
Дата публикации: 11.04.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: Новые удары России по Украине: есть погибшие и раненые
ФОТО: пресс-фото

В Одессе в результате новых российских ударов погибли не менее двух человек. В Сумах число пострадавших в результате удара РФ по жилому сектору увеличилось до 17 человек.

Российские войска нанесли новые удары по Украине, в результате которых погибли не менее трех и пострадали 20 человек, пишет DW. Вечером 10 апреля РФ нанесла массированный удар по жилому сектору в Сумах, в результате которого были ранены 17 человек, в том числе 14-летний подросток, сообщила полиция Сумской области Украины утром в субботу, 11 апреля. По ее данным, повреждено также 12 многоквартирных и один частный жилой дом, детский сад, 10 легковых автомобилей.

По данным госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), первый удар пришелся по многоэтажке, в результате чего была разрушена крыша, возник пожар. После ликвидации возгорания спасатели начали демонтаж аварийных конструкций. К медикам обратились 5 человек с острой реакцией на стресс.

Удары по Одессе и Полтавской области

В Одессе в результате новых ударов России в ночь на 11 апреля погибли не менее двух человек, еще двое ранены, сообщил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак. По его словам, существенные повреждения получила гражданская инфраструктура: десятки частных и многоквартирных домов, общежитие, а также здание детского сада. В домах выбиты окна, повреждены крыши и фасады. Кроме того, повреждены заведения общественного питания.

В Полтавской области в результате российского удара по Лубенскому району погиб один и ранен еще один человек, повреждены магазин и кофейня, сообщил глава Полтавской областной военной администрации Виталий Дякивнич.

Читайте нас также:
#Украина #война #спасатели #нападение #Россия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
6
1
1
3
0
1

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео