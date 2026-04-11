После возражений президента США Дональда Трампа Великобритания отменит свой план передать Чагосские острова Маврикию, в субботу заявило правительство, сообщает LETA со ссылкой на AFP.

"Мы всегда говорили, что продолжим сделку только в том случае, если её поддержат США", — заявил представитель правительства.

Срок действия законопроекта о передаче архипелага в Индийском океане Маврикию истёк, и, как сообщает BBC со ссылкой на британских чиновников, новый законопроект по Чагосским островам вноситься не будет.

В январе Трамп выразил возмущение «большой глупостью» Лондона в связи с этой сделкой. На крупнейшем острове архипелага — атолле Диего-Гарсия — расположена стратегически важная база ВВС США.

В мае прошлого года Великобритания согласилась передать суверенитет над островами Маврикию, одновременно сохранив право аренды Диего-Гарсии.

Трамп поддержал соглашение после его подписания, однако в январе начал резко критиковать его в комментариях в «Truth Social».

Диего-Гарсия была одной из двух баз, которые Великобритания разрешила США использовать для «оборонительных операций» в войне против Ирана.

Соглашение предусматривало, что Великобритания откажется от суверенитета над островами в пользу Маврикия, но сдаст расположенную там военную базу в аренду на 99 лет. Администрация Трампа, с которой проводились консультации по этому соглашению, ранее дала своё согласие на этот договор.

В 1965 году Великобритания решила отделить острова от своей тогдашней колонии Маврикия и создать там военную базу, которую сдала в аренду Соединённым Штатам. В ходе строительства базы на атолле Диего-Гарсия в период с 1968 по 1973 год около 2000 коренных жителей архипелага Чагос были переселены в Великобританию, Маврикий и на Сейшельские острова.

Маврикий с момента получения независимости в 1968 году претендует на Чагосский архипелаг. Международный суд ООН в 2019 году рекомендовал Великобритании отказаться от контроля над Чагосскими островами, однако Лондон это решение не выполнил.

Переговоры о будущем островов между странами начались в 2022 году.