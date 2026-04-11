Президент США Дональд Трамп заявил, что американские силы приступили к "расчистке" Ормузского пролива - одного из ключевых маршрутов мировой торговли нефтью, пишет DW. В посте на платформе Truth Social, опубликованном в субботу, 11 апреля, глава Белого дома подчеркнул, что операция направлена на обеспечение безопасности международного судоходства: "Сейчас мы начинаем процесс расчистки Ормузского пролива в качестве услуги для стран всего мира, включая Китай, Японию, Южную Корею, Францию, Германию и многие другие".

Отдельно Трамп раскритиковал другие страны за бездеятельность. "Поразительно, но у них самих не хватает ни мужества, ни воли выполнить эту работу", - написал президент США. При этом он указал на изменение потоков нефти: "Пустые нефтяные танкеры из многих стран направляются в Соединенные Штаты Америки, чтобы загрузиться нефтью".

В том же обращении глава Белого дома сделал ряд жестких утверждений о состоянии военного потенциала Ирана. "Их военно-морской флот уничтожен, их военно-воздушные силы уничтожены, их система противовоздушной обороны фактически не существует, радары выведены из строя", - отметил президент США. Он добавил: "…их ракетные и дроновые заводы в значительной степени разрушены вместе с самими ракетами и дронами".

Корабли ВМС США в Ормузском проливе?

Как сообщает Reuters, за несколько минут до публикации Трампа в Truth Social начали появляться сообщения о присутствии кораблей ВМС США в проливе. Журналист Axios, ссылаясь на неназванного представителя властей Соединенных Штатов, сообщил агентству, что "несколько" американских кораблей пересекли пролив в субботу, однако вскоре после этого иранское государственное телевидение передало опровержение со стороны представителя вооруженных сил Ирана.

Расстановка сил и переговоры в Пакистане

Трамп неоднократно заявлял, что американские войска уничтожили военно‑морской флот и военно‑воздушные силы Ирана, а также вывели из строя его программы баллистических ракет и ядерных разработок. Однако опасения по поводу иранских атак на судоходство в последние несколько недель фактически привели к закрытию Ормузского пролива, что вызвало сбои на мировых энергетических рынках.

Представители Вашингтона и Тегерана 11 апреля начали переговоры в столице Пакистана по урегулированию конфликта в условиях хрупкого прекращения огня.