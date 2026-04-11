Несмотря на обещанные более 17 млрд долларов, "Совет мира" получил меньше миллиарда, что тормозит запуск управления сектором Газа и переговоры о разоружении.

Из девяти стран, пообещавших выделить средства для созданного президентом США Дональдом Трампом "Совета мира", сделали это только ОАЭ, Марокко и сами США, сообщило со ссылкой на источники агентство Reuters в пятницу, 10 апреля. Общая собранная сумма составила менее 1 млрд долларов, пишет DW.

На заседание "Совета мира" в Вашингтоне в феврале Трамп объявил, что страны-участницы организации - Казахстан, Азербайджан, ОАЭ, Марокко, Бахрейн, Катар, Саудовская Аравия, Узбекистан и Кувейт - пообещали выделить для сектора Газа 7 млрд долларов. США должны были добавить к этой сумме еще 10 млрд, ООН - 2 млрд. Деньги среди прочего должны были пойти на финансирование курируемого "Советом мира" национального комитета по управлению Газой (NCAG), которому планировалось передать контроль над регионом после разоружения ХАМАС.

По информации Reuters, представитель "Совета мира" Николай Младенов заявил палестинским организациям, что "денег в данный момент нет". В "Совете" отвергли сообщения о нехватке средств. "Совет мира - это компактная организация, ориентированная на реализацию и исполнение, которая привлекает капитал по мере необходимости. Финансовых ограничений нет. На сегодняшний день все запросы на финансирование удовлетворялись немедленно и в полном объеме", - сказано в заявлении организации.

Управление Газой откладывается

Переговоры о разоружении ХАМАС при посредничестве Египта продолжаются, но пока остаются безрезультатными. Израиль настаивает на том, что ХАМАС должен сложить оружие до вывода войск, тогда как ХАМАС требует гарантий прекращения огня и полного ухода израильской армии.

По словам источника Reuters в дипломатических кругах, переговоры зашли в тупик, и существует опасение, что Израиль может использовать ситуацию как повод для возобновления масштабной военной операции.