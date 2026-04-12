Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военно-морские силы начнут останавливать все суда, пытающиеся пройти через Ормузский пролив.

По его словам, блокада вступит в силу немедленно, и в ней примут участие другие страны. О каких именно странах идёт речь, Трамп не уточнил.

Трамп также сообщил, что американский флот будет задерживать в международных водах любые суда, заплатившие Ирану «незаконный сбор».

Кроме того, США начнут уничтожать мины, установленные иранцами в проливах.

«Любой иранец, который стреляет по нам или по мирным судам, будет уничтожен», — написал Трамп в Truth Social, добавив, что американские военные «готовы к бою».