Папа Римский Лев XIV заявил, что не боится критики президента США Дональда Трампа и будет продолжать доносить те послания, которые считает необходимыми. Его слова приводит CNN.

"Я не буду вступать в дебаты. То, о чем я говорю, не задумывается как атака против кого-то. Приглашаю всех людей искать пути для построения мостов к миру и примирению, искать способы избегать войны всегда, когда это возможно", – сказал понтифик.

"Я не боюсь администрации Трампа и не боюсь громко озвучивать послание Евангелия – для чего, как я считаю, я здесь и нахожусь, для чего существует церковь. Мы не политики, мы не занимаемся внешней политикой с такой же перспективой, как он, возможно, это понимает", – прокомментировал Папа Римский в общении со СМИ.

Комментарии Папы появились после того, как Трамп вечером в воскресенье обрушился с многословной критикой, заявив, что "не является его поклонником", что ему "не нравится папа, который готов сказать, что это нормально – позволить Ирану обладать ядерным оружием", и что его "не избрали бы в Ватикане, если бы Трамп не был президентом".

После поста с критикой Папы римского, Трамп опубликовал картинку, где он в образе мессии исцеляет больных: