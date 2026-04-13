Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Папа Римский заявил, что не боится президента США (плюс фото святого Трампа) 1 821

В мире
Дата публикации: 13.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Папа Римский заявил, что не боится президента США (плюс фото святого Трампа)
ФОТО: twitter

Папа Римский Лев XIV заявил, что не боится критики президента США Дональда Трампа и будет продолжать доносить те послания, которые считает необходимыми. Его слова приводит CNN.

Папа Римский Лев после жесткой критики со стороны Трампа заявил, что "не боится" этого.

"Я не буду вступать в дебаты. То, о чем я говорю, не задумывается как атака против кого-то. Приглашаю всех людей искать пути для построения мостов к миру и примирению, искать способы избегать войны всегда, когда это возможно", – сказал понтифик.

"Я не боюсь администрации Трампа и не боюсь громко озвучивать послание Евангелия – для чего, как я считаю, я здесь и нахожусь, для чего существует церковь. Мы не политики, мы не занимаемся внешней политикой с такой же перспективой, как он, возможно, это понимает", – прокомментировал Папа Римский в общении со СМИ.

Комментарии Папы появились после того, как Трамп вечером в воскресенье обрушился с многословной критикой, заявив, что "не является его поклонником", что ему "не нравится папа, который готов сказать, что это нормально – позволить Ирану обладать ядерным оружием", и что его "не избрали бы в Ватикане, если бы Трамп не был президентом".

После поста с критикой Папы римского, Трамп опубликовал картинку, где он в образе мессии исцеляет больных:

×
Читайте нас также:
#Иран #СМИ #Дональд Трамп #Ватикан #религия #Папа Римский #критика #политика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
1
0
1
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Рыболовецкое судно в море
Изображение к статье: Дантист
Изображение к статье: авианосец США
Изображение к статье: Военные развертывают ракету "Искандер"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео