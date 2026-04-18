ЕС отложил выделение €50 млн помощи Армении, отдав приоритет другой стране 1 1019

Дата публикации: 18.04.2026
Евросоюз отложил выделение 50 млн евро финансовой помощи Армении накануне парламентских выборов, сообщает газета «Грапарак» со ссылкой на источники.

Средства предназначались для противодействия «гибридным угрозам и дезинформации». Премьер‑министр Никол Пашинян поручил главе МИД Арарату Мирзояну уточнить условия перевода средств на встрече в Брюсселе с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кайей Каллас.

По информации издания, Каллас сообщила, что помощь откладывается, так как приоритет в выполнении обязательств ЕС отдан Украине. В Брюсселе заверили, что «приложат все усилия для решения этого вопроса».

Никол Пашинян, как отмечает «Грапарак», остался недоволен таким решением.

«Сейчас эти деньги нужны нам больше, чем Украине. Эти 50 млн не помогут Украине исправить ситуацию, но они нам очень нужны», — цитирует премьера газета.

#выборы #Украина #Армения #дезинформация #внешняя политика #Евросоюз #политика
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
