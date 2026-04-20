Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал Владимира Путина и Дональда Трампа «императорами» и добавил, что ему, в отличие от них, не нужна всеобщая любовь.

«Господь меня надоумил воспринимать ситуацию так, как она есть. И Он мне всегда подсказывал, что любить тебя все не будут... Я не император, как Дональд Трамп или Владимир Путин. Они могут себе позволить рассуждать о том, чтобы их любили. У меня не те возможности, что у них», — отметил белорусский лидер.

Он отметил, что читает западные СМИ, где его называют последним диктатором Европы: «Я опытный человек. Я прочитал: какую-то грязь на меня льют, диктатор и так далее. Я к этому спокойно отношусь... У меня нет такого ресурса, чтобы диктовать. Вот у Трампа этот ресурс есть, и он диктует — в Венесуэле, на Кубе, пытается в Иране диктовать, Китаю — всем странам что-то продиктовать». Он отметил, что диктатура всегда приводит к поражению или краху.

Лукашенко также заявил, что США стоило бы «поучиться демократии» у Беларуси. По его мнению, разговоры Вашингтона о правах человека — «болтовня», а американская политика в других странах не свидетельствует о демократии. Президент констатировал, что политика США определяется интересами, а не демократией и правами человека.

Тем не менее Лукашенко готов к «большой сделке» с США. «Неправда, что я прямо горю желанием побывать в Соединенных Штатах Америки и просто пожать руку Дональду Трампу», — отметил он. Он считает, что президент США Дональд Трамп прощупывает позицию Беларуси, проецируя ее на Россию. По его словам, в соглашение войдут вопросы, касающиеся «политзаключенных», а также темы работы посольств и контроля над ядерными материалами.

В начале года Лукашенко провел переговоры с делегацией США во главе со спецпосланником Джоном Коулом. После этого Вашингтон снял санкции с Белинвестбанка, Банка развития и Минфина страны, Белорусской калийной компании и «Беларуськалия», а белорусский лидер помиловал 250 осуждённых, напоминает The Moscow Times.