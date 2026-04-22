Мужчина, устроивший в понедельник стрельбу в популярном археологическом комплексе Теотиуакан в Мексике, вдохновлялся человеческими жертвоприношениями доколумбовой эпохи и бойней в средней школе «Колумбайн» в 1999 году, сообщили во вторник следователи, пишет LETA со ссылкой на AFP.

27-летний мексиканец Хулио Сесар Хасо Рамирес в ходе этой стрельбы застрелил одну туристку из Канады и ранил ещё 13 человек, после чего покончил с собой, застрелившись.

Прокурор штата Мехико Хосе Луис Сервантес Мартинес сообщил, что Хасо Рамирес жил в Мехико примерно в 50 километрах от места стрельбы и "ранее много раз посещал этот археологический объект, останавливался в гостиницах поблизости и оттуда планировал свои акты насилия".

Предварительное расследование установило связь нападения с массовой стрельбой, произошедшей ровно 27 лет назад в школе «Колумбайн» в штате Колорадо, США.

"Собранные доказательства (..) раскрывают психопатический профиль нападавшего, характеризующийся склонностью копировать ситуации, происходившие в других местах, в другое время и с другими людьми", — заявил Сервантес на пресс-конференции во вторник.

В бойне в «Колумбайне» в 1999 году ученики Эрик Харрис и Дилан Клеболд убили 12 школьников и одного учителя, а также ранили ещё 20 человек.

Мексиканские СМИ сообщили, что власти среди личных вещей Хасо Рамиреса обнаружили сгенерированное искусственным интеллектом изображение, на котором он изображён рядом с Харрисом и Клеболдом. Во время нападения он был одет в рубашку, похожую на ту, что носили оба нападавших из «Колумбайна».

Свидетельства очевидцев также указывают на то, что стрелок был вдохновлён человеческими жертвоприношениями в доколумбовых цивилизациях Америки.

"Одной из вещей, которые он нам сказал, было то, что это место для жертвоприношений, а не для ваших маленьких фотографий (..) и что это годовщина бойни в Колумбайне", — рассказала американская туристка Жаклин Гутьеррес, которая в день стрельбы посещала Теотиуакан вместе с родителями и своим другом.

Она добавила, что стрелок также заявил, что планировал это нападение три года.

Следователи считают, что стрельба была совершена одним человеком, у которого не было сообщников. Среди его вещей была найдена "литература о нападениях и лицах, связанных с подобным типом насилия", сообщил прокурор.

