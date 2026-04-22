Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что продлевает перемирие с Ираном, чтобы дать ему больше времени для переговоров, однако американская армия продолжит блокаду иранских портов, пишет ЛЕТА со ссылкой на AFP.

Трамп написал в социальных сетях, что он "продлит перемирие", пока Иран не представит предложение по прекращению вооруженного конфликта, однако он "поручил нашей армии продолжать блокаду".

Трамп продлил двухнедельное перемирие за несколько часов до того, как оно должно было завершиться в среду.

Белый дом во вторник сообщил, что вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс не отправится в Пакистан, где планировалось провести второй раунд переговоров с Ираном.

Президент США объяснил приостановку переговоров внутренними разногласиями в Иране, добавив, что лидеры Пакистана попросили его продлить перемирие.

"Исходя из того, что правительство Ирана серьезно расколото, что неудивительно, и по просьбе [начальника штаба армии Пакистана] фельдмаршала Асима Мунира и премьер-министра Шехбаза Шарифа, нас попросили приостановить наше наступление против государства Иран до тех пор, пока его лидеры и представители не смогут представить единое предложение", — заявил Трамп на своей платформе Truth Social.

Он добавил, что блокада иранских портов на побережье Ормузского пролива будет продолжена и что армия США "во всех других аспектах остается готовой и способной".

Трамп отметил, что перемирие будет продлено "до того времени, пока не будет представлен их проект и не завершатся обсуждения — так или иначе".