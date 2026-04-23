Иран в среду заявил, что не откроет Ормузский пролив, пока США продолжают блокировать его порты, назвав эту блокаду "вопиющим нарушением" перемирия между двумя странами, сообщает ЛЕТА со ссылкой на AFP.

Иран положительно оценивает усилия Пакистана по прекращению войны на Ближнем Востоке, заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи, не комментируя заявление США о продлении перемирия.

Президент США Дональд Трамп во вторник сообщил, что по просьбе Пакистана продлевает перемирие с Ираном, чтобы дать больше времени для мирных переговоров.

"Полное перемирие имеет смысл только в том случае, если оно не нарушается морской блокадой", — заявил в среду спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф.

"Повторное открытие Ормузского пролива невозможно в условиях вопиющего нарушения перемирия", — сказал Галибаф.

Несмотря на новые атаки на суда в Персидском заливе, второй раунд переговоров между США и Ираном может состояться в ближайшие три дня, сообщила газета "New York Post", ссылаясь на Трампа и неназванные источники в Пакистане.