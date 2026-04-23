Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Иран не откроет Ормузский пролив, пока США продолжают блокировать его порты 0 258

Дата публикации: 23.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Иран не откроет Ормузский пролив, пока США продолжают блокировать его порты

Иран в среду заявил, что не откроет Ормузский пролив, пока США продолжают блокировать его порты, назвав эту блокаду "вопиющим нарушением" перемирия между двумя странами, сообщает ЛЕТА со ссылкой на AFP.

Иран положительно оценивает усилия Пакистана по прекращению войны на Ближнем Востоке, заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи, не комментируя заявление США о продлении перемирия.

Президент США Дональд Трамп во вторник сообщил, что по просьбе Пакистана продлевает перемирие с Ираном, чтобы дать больше времени для мирных переговоров.

"Полное перемирие имеет смысл только в том случае, если оно не нарушается морской блокадой", — заявил в среду спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф.

"Повторное открытие Ормузского пролива невозможно в условиях вопиющего нарушения перемирия", — сказал Галибаф.

Несмотря на новые атаки на суда в Персидском заливе, второй раунд переговоров между США и Ираном может состояться в ближайшие три дня, сообщила газета "New York Post", ссылаясь на Трампа и неназванные источники в Пакистане.

Читайте нас также:
#Иран #США #Пакистан #переговоры #перемирие #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео