Политик подчеркнул, что соглашение будет заключено лишь при условии его выгоды для Соединенных Штатов.

Президент США Дональд Трамп недавно заявил, что у Тегерана стремительно сокращается время для достижения мирной сделки с Вашингтоном. Об этом своем убеждении он поделился в социальной сети Truth Social. Американский лидер подчеркнул, что не испытывает никакого давления относительно сроков завершения этого конфликта.

Трамп о давлении и времени

"Я, возможно, наименее испытывающий давление человек, когда-либо находившийся в таком положении. У меня есть все время мира, а у Ирана – нет. Часики тикают!", – решительно отметил он. Трамп ясно дал понять, что его позиция остается непоколебимой.

Ослабление военного потенциала Ирана

По словам Трампа, военный потенциал Ирана значительно ослаблен. Он утверждает, что ВМС страны находятся "на дне моря", ВВС полностью разгромлены, а системы ПВО и радары уничтожены. Президент также акцентировал внимание на том, что морская блокада остается крайне жесткой, предрекая дальнейшее ухудшение ситуации для Тегерана.

Условия для соглашения

Дональд Трамп добавил, что любое соглашение возможно лишь в том случае, если оно окажется безусловно выгодным для Вашингтона и его союзников. Это условие является ключевым для американской стороны.

Последние события и перспективы

Ранее, 21 апреля, Трамп объявил о продлении режима прекращения огня с Ираном. При этом он поручил сохранить блокаду Ормузского пролива и поддерживать полную боевую готовность. Уже на следующий день американский лидер допустил возможность проведения нового раунда переговоров, отметив, что это "возможно" в ближайшие три дня, сохраняя интригу вокруг дипломатических усилий.