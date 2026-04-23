Британский принц Гарри в четверг прибыл с ранее не объявленным визитом в Украину, призвав мир не допустить отвлечения внимания от борьбы Украины против российской агрессии, сообщает ЛЕТА со ссылкой на DPA, а также британский телеканал ITV и другие западные СМИ.

ITV заснял, как Гарри утром в четверг прибыл на железнодорожный вокзал Киева, вышел из ночного поезда из Польши и поприветствовал людей на перроне.

"Приятно вернуться в Украину", — цитирует слова принца телекомпания.

Принц заявил ITV, что хочет "напомнить людям дома и во всем мире, с чем борется Украина, и поддержать людей и партнеров, которые каждый день, каждый час в невероятно тяжелых условиях выполняют особую работу".

Гарри охарактеризовал Украину как "страну, которая мужественно и успешно защищает восточный фланг Европы", и отметил, что "важно не упускать из виду значение этого факта".

Готовясь к выступлению на Киевском форуме безопасности, который пройдет в четверг и пятницу, принц заявил, что его послание украинцам заключается в том, что "мир вас видит и уважает".

Как сообщает ITV, в своей речи в столице Украины в четверг принц подчеркнет, что мир не должен становиться безразличным к этой войне или любому другому конфликту.

"Это война за ценности, а не только за территорию", — скажет принц Гарри в своем обращении.