Военные США предупредили Конгресс, что расчистить Ормузский пролив от иранских мин удастся не раньше, чем через шесть месяцев после окончания войны. Это грозит мировой экономике затяжным энергетическим кризисом.

Полное разминирование Ормузского пролива может занять до шести месяцев и, очевидно, будет возможно лишь после окончания войны США и Израиля против Ирана. Такую оценку высокопоставленный представитель министерства обороны США изложил на закрытом брифинге для членов Комитета Палаты представителей по вооруженным силам, сообщила в среду, 22 апреля, газета The Washington Post (WP) со ссылкрй на трех осведомленных чиновников. Прогноз вызвал недовольство как демократов, так и республиканцев, пишет DW.

По данным тех же источников, часть мин в Ормузском проливе и вокруг него была выставлена Ираном дистанционно с применением GPS-технологий, что существенно затрудняет их обнаружение американскими военными. Другие, по имеющимся данным, были установлены иранскими силами с небольших катеров. Иран начал минировать пролив в марте - по мере того как американские и израильские силы продолжали наносить удары по стране.

Пентагон отказался от комментариев по срокам разминирования

Пентагон отказался комментировать оценку сроков разминирования. Его официальный представитель Шон Парнелл назвал опубликованные сведения "недостоверными" и обвинил WP в том, что та "заботится больше о продвижении повестки, чем об истине". По сведениям The New York Times, Иран сам не может обнаружить все установленные им мины.

Министр обороны США Пит Хегсет ранее заявлял в соцсетях, что американские войска уничтожают иранские суда, способные устанавливать мины, "с беспощадной точностью", и что США "не позволят террористам взять Ормузский пролив в заложники".

В марте CNN со ссылкой на оценку Разведывательного управления министерства обороны США сообщал, что Иран способен удерживать пролив закрытым от одного до шести месяцев. Тогда Парнелл назвал "шестимесячное закрытие невозможным и абсолютно неприемлемым".

Трамп и перемирие

Президент США Дональд Трамп 17 апреля написал в своей социальной сети Truth Social, что Иран "при содействии США" уже удалил или удаляет все морские мины из пролива - это заявление совпало с его усилиями успокоить рынки и продемонстрировать близость мирного урегулирования. 21 апреля Трамп объявил о бессрочном продлении двухнедельного перемирия, заявив, что иранское руководство "серьезно расколото" и должно "выработать единое предложение". Это произошло на фоне признаков нежелания иранской стороны продолжать переговоры.

Трамп потребовал от Ирана свернуть ядерную программу, передать весь высокообогащенный уран и полностью открыть пролив, пригрозив в противном случае новыми сокрушительными ударами. Иран, в свою очередь, заявил, что не продолжит переговоры с американской стороной, пока Трамп не снимет введенную в этом месяце военно-морскую блокаду, призванную перекрыть иранский нефтяной экспорт.

Экономические и политические последствия

До начала войны через Ормузский пролив проходило около 20% мировой нефти - особую зависимость от этого маршрута испытывают Япония, Южная Корея, Китай и другие азиатские страны. Иран объявил пролив закрытым и атаковал ряд судов. В минувшие выходные иранские военные вновь открыли огонь по танкерам и снова объявили пролив закрытым - после того как в ходе перемирия через него прошли некоторые коммерческие суда.

Средняя цена галлона бензина в США составила 22 апреля 4,02 доллара - против 2,98 доллара накануне начала войны в феврале. Министр финансов Скотт Бессент заявил, что цена в три доллара может вернуться не раньше конца сентября. Война, начатая по решению Трампа, непопулярна у большинства американцев и внесла раскол в его политическую базу - особенно болезненный в преддверии промежуточных выборов в ноябре.

Планы разминирования пока не ясны

Пока неясно, какой именно план США намерены реализовать для очистки пролива. Среди рассматриваемых вариантов - применение вертолетов, дронов и водолазов-саперов. Эксперт по иранской дипломатии, старший научный сотрудник Колумбийского университета Ричард Нефью предупредил, что шестимесячный срок разминирования способен потрясти нефтяные рынки. "Найдется мало желающих идти на такой риск", - сказал он, добавив, что даже частичная непригодность пролива для судоходства может иметь серьезные последствия.

Между тем издание Politico сообщило, что британские военные водолазы готовятся к разминированию Ормузского пролива на случай, если будет принято такое решение. Лондон также подтвердил, что предоставит автономные системы поиска мин в рамках предполагаемой многонациональной миссии по охране пролива.