Турция запрещает социальные сети для детей младше 15 лет

В мире
Дата публикации: 23.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Турция запрещает социальные сети для детей младше 15 лет
ФОТО: dreamstime

Парламент Турции в среду решил запретить детям младше 15 лет доступ к социальным медиа, сообщает ЛЕТА со ссылкой на AFP и государственное информационное агентство "Anadolu".

Согласно принятому закону, детям, не достигшим 15-летнего возраста, будет запрещено создавать аккаунты в социальных сетях. Платформы социальных медиа будут обязаны внедрить системы проверки возраста, сообщает турецкий телеканал NTV.

Турция следует примеру аналогичных запретов или инициатив по ограничению вредного влияния интернета на молодежь в других странах.

Ожидается, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подпишет этот закон, принятие которого инициировала его Партия справедливости и развития (AKP). Закон вступит в силу через шесть месяцев после его публикации в официальном правительственном вестнике.

Крупнейшие платформы социальных медиа, получив предупреждение о "чрезвычайной ситуации", будут обязаны в течение часа реагировать, принимая меры против размещенного в интернете вредного контента, сообщает NTV.

Австралия в декабре стала первой страной, запретившей лицам младше 16 лет пользоваться социальными медиа.

Предложения о введении аналогичных запретов прозвучали также в странах Европейского союза (ЕС), включая Данию, Францию, Грецию и Испанию.

#Турция #молодежь #интернет #ограничения #социальные сети #запреты #политика
