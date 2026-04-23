ЕС предупредил Фонд Венецианской биеннале о готовности приостановить или прекратить выделение гранта в 2 млн евро в течение трех лет за решение открыть павильон России.

Управляющее агентство AHR направило Фонду Венецианской биеннале письмо, в котором уведомило о готовности Европейского Союза приостановить или прекратить предоставление ей гранта в 2 млн евро в течение трех лет. Об этом сообщил на брифинге в Брюсселе в четверг, 23 февраля, представитель Еврокомиссии (ЕК) Тома Ренье.

Причиной стал тот факт, что в 2026 году Россия впервые с начала полномасштабной войны в Украине в 2022 году примет участие в выставке и откроет свой павильон.

Письмо направлено после соответствующих заявлений вице-президента Еврокомиссии Хенны Вирккунен, комиссара по вопросам культуры Гленна Микаллеф и верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас.

Письмо правительству Италии

"Наша позиция совершенно ясна, и мы решительно осуждаем тот факт, что организаторы биеннале разрешили возобновить работу российского павильона на художественной выставке биеннале", - подчеркнул Ренье. По его словам, ему неизвестно о том, что какие-либо члены Еврокомиссии собираются посетить выставку в Венеции.

Тома Ренье уточнил, что первоначально Еврокомиссия направила правительству Италии письмо с уведомлением о возможных дальнейших шагах Брюсселя. Ответ на него сейчас анализируют в ЕК.

30-дневный срок для реакции со стороны биеннале

Две недели назад еще одно письмо было передано организаторам биеннале. Те должны в течение 30 дней предоставить ответ и прояснить свою позицию по нынешней выставке.

Если ответ окажется неудовлетворительным, соответствующий договор будет приостановлен или расторгнут. Средства пока еще не выплачены, уточнил Тома Ренье.

Что хочет показать Россия

61-я Венецианская биеннале пройдет с 9 мая по 22 ноября 2026 года. О том, что на ней впервые с 2022 года будет представлена Россия, 3 марта сообщило американское издание ARTnews. В его публикации приводился комментарий спецпредставителя президента РФ по международному культурному сотрудничеству и бывшего министра культуры Михаила Швыдкого, который заявил, что открытие павильона в 2026 году свидетельствует о "провале попыток Запада отменить российскую культуру".

Источник DW, близкий к команде павильона РФ в Венеции, сообщил, что Швыдкой лично одобрил список участников фестиваля. "Павильон не будет оголтело пропагандистским, его основной месседж - настоящее искусство якобы находится вне политики и вне времени. Швыдкой считает, что на Западе устали от политизации, войны и культуры отмены - и поэтому сейчас самое подходящее время (для возвращения России на биеннале. - Ред.) с таким проектом", - указал он.

На странице российского павильона в Instagram указано, что Москва покажет на биеннале проект "Дерево укоренено в небе", в котором будут участвовать более 50 музыкантов, поэтов и философов из разных стран. В дни этого показа - 5-8 мая - биеннале будет открыта только для журналистов. По словам Швыдкого, с 9 мая записи выступлений, представленных в предыдущие дни, будут транслировать на больших экранах внутри павильона.

В ЕС о планах лишить биеннале гранта из-за возвращения РФ заявили еще в марте

Новости о возвращении России на Венецианскую биеннале вызвали критику в Еврокомиссии. Там заявили, что решение организаторов форума "несовместимо с коллективным ответом ЕС" на войну, развязанную Россией против Украины. "Если Фонд биеннале продолжит придерживаться решения о допуске России к участию, мы рассмотрим дальнейшие действия, включая приостановку или прекращение действия гранта ЕС, выделяемого Фонду биеннале", - отметили в Еврокомиссии.

Намерение вернуть Россию на биеннале раскритиковали и представители министерства культуры Италии. Там отметили, что организаторы форума приняли решение об этом "совершенно независимо" и несмотря на несогласие правительства страны.

Официальные представители форума в свою очередь подчеркивают, что дирекция не принимает решение об использовании национальных павильонов - они находятся в собственности государств, которые самостоятельно выбирают кураторов и комиссаров. Реагируя на критику, председатель биеннале с 2024 года, известный итальянский публицист правых взглядов Пьетранджело Буттафуоко заявил, что эта выставка "открыта для всех".