Италия может отказаться от повышения оборонных расходов 0 311

В мире
Дата публикации: 24.04.2026
BB.LV
Италия может отказаться от повышения оборонных расходов

Италия, вероятно, не сможет реализовать планы по увеличению расходов на оборону из-за ухудшения экономической ситуации и роста цен на энергоресурсы, вызванного нестабильностью на Ближнем Востоке.

Об этом говорится в правительственном документе, с которым ознакомилось агентство Reuters.

Правительство премьер-министра Джорджи Мелони пересмотрело макроэкономические прогнозы, снизив ожидания роста и одновременно повысив прогнозы дефицита бюджета и государственного долга. Причиной стали энергетический кризис и последствия геополитической нестабильности.

В Министерстве экономики Италии заявили, что у страны "ограниченное пространство для маневра" из-за необходимости поддерживать домохозяйства и бизнес в условиях роста цен на энергоносители.

Министр экономики Джанкарло Джорджетти подчеркнул, что в текущих условиях придется пересматривать бюджетные приоритеты, включая запланированное увеличение оборонных расходов.

Италия ранее, как и другие страны НАТО, поддержала инициативу по постепенному увеличению оборонных затрат до 5% ВВП к 2035 году. Однако действующий бюджет предусматривал лишь умеренный рост - примерно на 0,5% ВВП к 2028 году.

На фоне кризиса премьер Мелони также заявила о необходимости обсуждения временного смягчения бюджетных правил ЕС в случае дальнейшей эскалации международных конфликтов.

Читайте нас также:
#НАТО #Италия #бюджет #экономика #политика
Оставить комментарий

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Телескоп NASA обнаружил странную планетную систему: такого никогда раньше не видели
Техно
Изображение к статье: 58-летняя Николь Кидман поразила смелостью на обложке Vogue: фотосессия с обнаженными ногами
Lifenews
Изображение к статье: Секрет любимых песен: почему музыка из юности запоминается на всю жизнь
Люблю!
Изображение к статье: Фото: jugendstils.riga.lv
Культура &
Изображение к статье: Обломки российского беспилотника впервые повредили объекты в Румынии
В мире
Иконка видео
Техно
1
Изображение к статье: Телескоп NASA обнаружил странную планетную систему: такого никогда раньше не видели
Техно
Изображение к статье: 58-летняя Николь Кидман поразила смелостью на обложке Vogue: фотосессия с обнаженными ногами
Lifenews
Изображение к статье: Секрет любимых песен: почему музыка из юности запоминается на всю жизнь
Люблю!

