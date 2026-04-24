Италия, вероятно, не сможет реализовать планы по увеличению расходов на оборону из-за ухудшения экономической ситуации и роста цен на энергоресурсы, вызванного нестабильностью на Ближнем Востоке.

Об этом говорится в правительственном документе, с которым ознакомилось агентство Reuters.

Правительство премьер-министра Джорджи Мелони пересмотрело макроэкономические прогнозы, снизив ожидания роста и одновременно повысив прогнозы дефицита бюджета и государственного долга. Причиной стали энергетический кризис и последствия геополитической нестабильности.

В Министерстве экономики Италии заявили, что у страны "ограниченное пространство для маневра" из-за необходимости поддерживать домохозяйства и бизнес в условиях роста цен на энергоносители.

Министр экономики Джанкарло Джорджетти подчеркнул, что в текущих условиях придется пересматривать бюджетные приоритеты, включая запланированное увеличение оборонных расходов.

Италия ранее, как и другие страны НАТО, поддержала инициативу по постепенному увеличению оборонных затрат до 5% ВВП к 2035 году. Однако действующий бюджет предусматривал лишь умеренный рост - примерно на 0,5% ВВП к 2028 году.

На фоне кризиса премьер Мелони также заявила о необходимости обсуждения временного смягчения бюджетных правил ЕС в случае дальнейшей эскалации международных конфликтов.